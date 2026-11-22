fırtınanın vurduğu noktalar:

Gece saatlerinde kentte etkisini artıran şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Muş Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan 11 katlı bir binanın dış cephesine monte edilen saç kaplı yangın merdiveni koparak seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi; şans eseri yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.

maddi hasarın boyutu:

Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı sokak aydınlatma lambaları ve ağaçlar devrildi. Bir sokak lambasının park halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu yine araçta hasar oluştu. Kentin farklı noktalarında benzer maddi hasar vakaları gözlemlendi.

Yaşanan olaylar, dış cepheye monte edilen yapı elemanları ve sokak aydınlatma donanımlarının güçlü rüzgarda oluşturduğu riski yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşların park etme tercihlerinde dikkatli olması ve tehlike oluşturan bölgelerden uzak durması öneriliyor.

Can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilen fırtına kaynaklı olaylarda, yetkililer ve vatandaşlar hasarın boyutunu tespit etmek için sahada incelemeler yapılmasının önemine işaret ediyor.

MUŞ’TA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA, KENT GENELİNDE MADDİ HASARA NEDEN OLDU. FIRTINANIN ETKİSİYLE KOPAN YANGIN MERDİVENİ VE DEVRİLEN SOKAK LAMBALARI ARAÇLARDA HASARA YOL AÇTI.