Iğdır’da fırtına gece boyunca etkili oldu:

İl genelinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, gece boyunca şiddetini korudu. Rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç kökünden söküldü, bazı ağaçların dalları kırıldı. Kent merkezinde ve mahallelerde gözlenen bu tahribat, fırtınanın yerleşim alanlarına olan doğrudan etkisini ortaya koydu.

etkinin yayılımı ve gözlemler:

Normalde belirli noktalarda biriken çöpler, rüzgarın şiddetiyle cadde kenarlarına ve açık alanlara savruldu; bu durum şehir genelinde dağınık görüntülere yol açtı. Kökünden sökülen ağaçlar ve kırılan dallar, bazı yolların kenarlarında birikerek görsel ve ulaşım açısından aksamalara neden oldu.

oluşan hasar ve ortaya çıkan görüntüler:

Gece geç saatlere kadar süren fırtına kentte maddi hasar meydana getirdi. Ortaya çıkan görüntüler, fırtınanın şiddetini ve hissedilen etkisini net biçimde gösterirken, etkilenen bölgelerde toparlama ve temizleme çalışmalarının gerekliliğini işaret ediyor.

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