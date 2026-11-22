Olayın gelişimi

Malatya'da, saat 01.30 sıralarında Zapçıoğlu Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, yaşanan arbedede bir kişi pompalı tüfek ile ateş etti.

Kavganın nedeni henüz belirlenemedi; taraflar arasında başlayan sözlü anlaşmazlık, fiziki müdahaleye ve silah kullanımına varacak şekilde tırmandı.

Yaralıların durumu

Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından, diğer kişi ise darp nedeniyle başından yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavi ve durumuna ilişkin resmi bir sağlık açıklaması henüz paylaşılmadı.

Polis çalışması ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı ve 1 adet tüfek kartuşu ele geçirdi. Emniyet güçleri, olayın çıkış sebebini ve silahı kullanan kişiyi belirlemek amacıyla inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

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