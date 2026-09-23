Çatıya pankart astılar: CDU genel merkezinde iklim aktivistlerinin protestosu

Eylemin gelişimi:

Almanya'nın başkenti Berlin'de, saat 07:00'den kısa süre önce Tiergarten'de bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel merkezinde bir grup iklim aktivisti çatıya çıkarak protesto düzenledi. Kendisini ROBIN WOOD olarak tanımlayan aktivistler, halatlarla çatıdan sarkarak "Sağcılara karşı net bir duruş - sosyal kesintilere son verin, iklim kriziyle mücadele edin" yazılı pankartı açtı.

Olay üzerine binaya müdahale için 30'dan fazla polis ekibi sevk edildi. Eylem sırasında herhangi bir gözaltı veya şiddetli müdahale bilgisi paylaşılmadı; polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Grubun talepleri:

ROBIN WOOD internet sitesinden yayımladığı açıklamada, eylemin eyalet seçimleri sonrasında CDU'ya yönelik ilk tepki niteliğinde olduğunu belirtti. Açıklamada, CDU liderliğindeki hükümetin iklim koruma yükümlülüklerini ihmal ettiği ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) yükselişine karşı net bir plan sunmadığı eleştirildi. Grup, sosyal kesintilerin sona erdirilmesini ve iklim politikası ile sosyal önlemlerin eş zamanlı uygulanmasını talep etti.

Siyasi bağlam ve mesajın hedefi:

Eylem, CDU'nun Berlin'de oy kaybettiği ve Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 5'lik seçim barajını aşamadığı son eyalet seçimlerinin ardından geldi. Aktivistler, "Sosyal adalet politikası, aşırı sağın daha fazla yükselişini durdurmanın en iyi yoludur" vurgusuyla; insan haklarına öncelik veren, iklim dostu davranışları ödüllendiren ve halkın günlük yaşamını iyileştiren politikalar çağrısında bulundu.

Protesto, iklim ve sosyal adalet taleplerini birleştirerek CDU'ya hem politik hem de kamuoyu baskısı oluşturmayı amaçlıyor; parti yetkililerinin bu eleştirilere nasıl karşılık vereceği önümüzdeki dönemde izlenecek konular arasında yer alıyor.

ALMANYA’DA İKLİM AKTİVİSTLERİ, BAŞBAKAN FRİEDRİCH MERZ’İN GENEL BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI HRİSTİYAN DEMOKRAT BİRLİK PARTİSİ’NİN (CDU) GENEL MERKEZİNİN ÇATISINA ÇIKARAK, "SAĞCILARA KARŞI NET BİR DURUŞ-SOSYAL KESİNTİLERE SON VERİN" YAZILI PANKART ASTI.