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Düzce'de kavşakta can kaybı: karşıdan geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Düzce D-100 Melen Su Park'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 21:56

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 22:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de kavşakta can kaybı: karşıdan geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

kaza ayrıntıları:

D-100 karayolu Melen Su Park mevkiinde meydana gelen kazada, Düzce'den Sakarya istikametine giden sürücü Onur Ç. yönetimindeki 37 ACC 202 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralandı.

yaralının hastaneye kaldırılması ve yaşamını yitirmesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaya hayatını kaybetti.

gözaltı ve soruşturma:

Kaza sonrası sürücü Onur Ç. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, parmak izinden şahsın kimliğinin tespiti için çalışma başlattı ve olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.

DÜZCE’DE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYEN ÇALIŞAN BİR KİŞİYE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ...

DÜZCE’DE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYEN ÇALIŞAN BİR KİŞİYE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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