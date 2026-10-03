Çavuşoğlu çocuklarla barınağı gezdi ve can dostlara sürekli destek vurguladı

Denizli Büyükşehir'in Dünya Hayvanları Koruma Günü programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programa Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hamdi Akan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, daire başkanları, veteriner hekimler, protokol üyeleri ve çocuklar katıldı.

Etkinlikte neler yaşandı:

Program, çocukların sahiplendirme alanında can dostlarla buluşmasıyla başladı. Çocuklara özel hazırlanan çantalar dağıtıldı ve köpek eğitmeni eşliğinde eğitimli köpeklerin gösterileri etkinliğe neşe kattı. Gösterilerin ardından Başkan Çavuşoğlu, eşi ve beraberindeki protokol üyeleri ile çocuklar merkezin muhtelif birimlerini gezdi. Ziyaret kapsamında poliklinik, kedi ve köpek tedavi birimleri ile ameliyathaneler incelendi ve tesiste yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Merkezin kapasitesi ve hizmetleri:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, 132 bin 600 metrekarelik alanda hizmet veriyor ve aynı anda 1.000 can dostuna kapasiteye sahip. Tesis; poliklinik, kedi ve köpek tedavi birimleri, ameliyathaneler ve sahiplendirme alanlarıyla geniş bir kompleks oluşturuyor. Uzman veteriner hekimler ve nitelikli personel ile merkez 7/24 esasına göre çalışıyor. Tüm kayıtlar dijital ortamda tutuluyor ve merkeze getirilen hayvanların durum bilgileri SMS sistemiyle ihbarda bulunan vatandaşlara düzenli olarak iletiliyor.

Kısırlaştırma, sahiplendirme ve rehabilitasyon rakamları:

Merkez tarafından vatandaşlara ücretsiz sunulan bakım, tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetlerinde 2026 yılının ilk 9 ayında toplam kısırlaştırılan kedi ve köpek sayısı 5.200e, sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturulan can dostu sayısı 1.075e ulaştı. Tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleriyle birlikte toplamda 22.500 can dosta şifa sağlandı. Son iki yılda merkezde kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı yüzde 164, sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı yüzde 131, rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı ise yüzde 38 artış gösterdi. Ayrıca il genelinde 17 ilçe belediyesiyle imzalanan protokol kapsamında sokak hayvanları toplama ekipleri oluşturuldu ve bu ekiplerde görev yapan personele sertifikalı eğitimler verildi; il çapında bakımevi sayısı da 5e yükseldi.

Merkez, yalnızca evcil sokak hayvanlarına değil yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarına da hizmet veriyor. Yaban hayvanları uzman veteriner hekimlerin rehabilitasyonunun ardından doğal yaşam alanlarına geri salınıyor.

Bir yandan can dostlarımızın yaşam hakkına sahip çıkarken, diğer yandan hemşehrilerimizin korku ve kaygı yaşamadıkları bir şehri inşa etme sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl 17 ilçe belediyesi ile imzaladığımız protokol kapsamında tüm ilçe belediyelerimizde sokak hayvanları toplama ekipleri oluşturuldu. Büyükşehir Belediyemiz tarafından ekiplerde görev yapan personele sertifikalı eğitimler verildi. Ayrıca ilimize kazandırılan yeni bakımevleriyle şehrimizdeki bakımevi sayısı 5’e yükseldi. Şehrimizi beraber paylaştığımız can dostlarımıza yalnızca bugün değil, her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DOLAYISIYLA SOKAK HAYVANLARI BARINMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. EŞİ NİLGÜN ÇAVUŞOĞLU, PROTOKOL ÜYELERİ VE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE TESİSİ GEZEN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, "ŞEHRİMİZİ BERABER PAYLAŞTIĞIMIZ CAN DOSTLARIMIZA YALNIZCA BUGÜN DEĞİL, HER ZAMAN SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.