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Bahar ve sonbaharda mantar seçerken hayat kurtaran önlem: bandrollü kültür mantarı tercih edin

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yağışlı mevsimlerde doğal mantarların zehirli olabileceğini, bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesini söyledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bahar ve sonbaharda mantar seçerken hayat kurtaran önlem: bandrollü kültür mantarı tercih edin

uzman uyarısı:

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğal ortamlarda yetişen mantarların vatandaşlar tarafından sıkça toplandığını ancak bu türlerin yapısında zehir bulunabileceğini belirtti. Yılmaz, mantar zehirlenmelerinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, yağışların bol olduğu dönemlerde arttığını vurguladı.

Bir mantarın rengi, kokusu veya tadı tek başına zehirli olup olmadığına dair güvenilir bir belirti vermez; doğada zehirli türlerin de bulunduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi ve mümkünse bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

belirtiler ve acil durumda yapılması gerekenler:

Yılmaz, mantarda bulunan zehrin genellikle 2 ile 6 saat içinde belirtiler oluşturduğunu ifade etti. Mantarın yenmesini takiben ilk iki saat içinde görülebilecek belirtiler arasında sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metalik tat, bulantı, kusma ve terleme yer alıyor.

Bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ortaya çıkan belirtiler ise şiddetli bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı ile birlikte karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarına kadar ilerleyebiliyor; ağır vakalarda ölüm görülebiliyor. Bu nedenle doğada yetişen mantarlar kesinlikle tüketilmemeli, şüpheli durumlarda acilen sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

İhtiyaç halinde bilgi ve yönlendirme için Ulusal Zehir Danışma Merkezi 7/24 hizmet veriyor; vatandaşlar 114 numaralı hattı arayabilir.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ, MANTAR ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARIDA BULUNARAK BANDROLLÜ...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. YASİN YILMAZ, MANTAR ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARIDA BULUNARAK BANDROLLÜ KÜLTÜR MANTARLARININ TERCİH EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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