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Çay kaymakamından Sinanpaşa kaymakamına veda ve iş birliği vurgusu

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tayini çıkan Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu’nu makamında uğurladı; çalışmalar ve iyi dilekler konuşuldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Emre Koç

Çay kaymakamından Sinanpaşa kaymakamına veda ve iş birliği vurgusu

ziyaretin gündemi:

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tayini çıkan Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu’nu makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette iki kaymakam arasında ilçeler arası yürütülen hizmetler ve ortak projeler ele alındı.

çalışma ve iş birliği değerlendirmesi:

Görüşmede, iki ilçe arasında sürdürülmekte olan çalışmaların koordinasyonu, deneyim paylaşımı ve gelecekteki iş birliği olanakları konuşuldu. Ziyet sırasında samimi bir sohbet ortamı oluştu ve uygulamadaki pratik konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

veda ve iyi dilekler:

Çay Kaymakamı Türker, Miroğlu’nun nazik ziyareti ile yürüttüğü başarılı çalışmaları için teşekkür etti ve önümüzdeki dönemde katılacağı kaymakamlık kursu için başarı dileklerini iletti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerle sonlandı.

AFYONKARAHİSAR ÇAY KAYMAKAMI HASAN HÜSNÜ TÜRKER, TAYİNİ ÇIKAN VEYA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DOLAYISIYLA...

AFYONKARAHİSAR ÇAY KAYMAKAMI HASAN HÜSNÜ TÜRKER, TAYİNİ ÇIKAN VEYA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DOLAYISIYLA VEDA ZİYARETİNDE BULUNAN SİNANPAŞA KAYMAKAMI BÜNYAMİN MİROĞLU’NU MAKAMINDA AĞIRLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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