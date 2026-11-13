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Antalya-Alanya otoyolu tamamlandığında yolculuk 35-40 dakikaya inecek

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya–Alanya Otoyolu çalışmalarının hızla sürdüğünü, 84 km ana gövde ve toplam 122 km hatla yolculuğun 35–40 dakikaya düşeceğini açıkladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Antalya-Alanya otoyolu tamamlandığında yolculuk 35-40 dakikaya inecek

Proje sahasında inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Proje kapsamında yapımına devam edilen T2 ve T3 tünelleri ile saha genelindeki ilerleyiş hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu çalışmaların sahada neredeyse tüm hat boyunca sürdüğünü belirtti.

İnşaat ilerleyişi ve teknik göstergeler:

Projenin ana boyutları olarak, otoyolun 84 kilometre ana gövdesi ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 122 kilometre uzunluğa sahip olduğu vurgulandı. Tünel işlerinde yüzde 80 düzeyine ulaşıldığı, viyadüklerde yaklaşık yüzde 50 ve toprak işlerinde yüzde 45 seviyelerine gelindiği ifade edildi. Ayrıca yol boyunca köprü, viyadük, menfez gibi çeşitli sanat yapılarında da yoğun çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Hedef takvim ve turizme etkisi:

Sözleşmeye göre projenin hedefleyen bitiş tarihi 2028 Ekim olarak açıklanırken, şu anki çalışma hızının takvimden önde olduğunu ve kış-bahar koşullarına bağlı olarak tamamlanmanın daha erkene alınmasının değerlendirildiği belirtildi. Bakan Uraloğlu, tamamlandığında Antalya-Alanya arasındaki ulaşım süresinin saatler süren trafik yerine 35–40 dakika civarına düşeceğini söyleyerek projenin turizme önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca projenin bir ucunun ilerleyen dönemlerde Mersin yönüne uzatılabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Yetkililer, projenin bölge ulaşımında yaratacağı zaman tasarrufu ve turist hareketliliğine sağlayacağı etkileri yakından izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Antalya Alanya arası 36 dakikaya düşecek

Antalya Alanya arası 36 dakikaya düşecek

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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