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yenibaraj’da saha incelemesi yapan başkan vekili akkan muhtar ve esnafla bir araya geldi

Başkan Vekili Hasibe Akkan, Yenibaraj Mahallesi'ni ziyaret ederek muhtar Zuhal Özbelli, esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:35

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Emre Koç

yenibaraj’da saha incelemesi yapan başkan vekili akkan muhtar ve esnafla bir araya geldi

Başkan vekili Akkan yenibaraj mahallesinde saha incelemesi yaptı

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, mahalle ziyaretleri programı kapsamında Yenibaraj Mahallesi'nde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Ziyaretler, belediye ile yerel temsilciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine odaklandı.

Muhtarlık ziyareti ve yerel ihtiyaçların değerlendirilmesi

Akkan ilk olarak Mahalle Muhtarı Zuhal Özbelli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede mahallenin öncelikli ihtiyaçları, altyapı ve günlük yaşamı etkileyen talepler ele alındı; muhtar ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Park incelemesi, esnaf ve vatandaş buluşmaları

Muhtarlık ziyaretinin ardından mahalledeki bir parkta inceleme yapan Akkan, daha sonra sokakları dolaşıp esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerde dile getirilen görüş ve talepler not alındı, saha gözlemleri sonraki hizmet planlamasına aktarılacak.

Akkan ziyaretlerle ilgili, "96 mahallemizin tamamına ayrım yapmaksızın hizmet götürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak Seyhan genelinde eşit hizmet anlayışını vurguladı ve mahalle gezilerinin süreceğini belirtti.

Yenibaraj Mahallesi Muhtarı Zuhal Özbelli de Başkan Vekili Akkan'a ziyaret ve ilgisinden dolayı teşekkür ederek, belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YENİBARAJ MAHALLESİ’NDE...

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YENİBARAJ MAHALLESİ’NDE MUHTAR, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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