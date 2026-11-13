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Buharkent'te kütüphane ve gençlik merkezinde eğitim ve el işi atölyeleri

Mehmet Erol, İlçe Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve kursiyerlerle buluştu; dikiş-nakış eserlerini yakından inceledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Emre Koç

Buharkent'te kütüphane ve gençlik merkezinde eğitim ve el işi atölyeleri

buharkent'te eğitim ve sosyal faaliyetlere ziyaret:

Mehmet Erol ilçeye kazandırılan İlçe Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında merkezlerde sürdürülen eğitim programları ve sosyal etkinlikler yerinde gözlemlendi, öğrencilerle sohbet edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

kursları yerinde inceleme:

Başkan Erol, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kursları gezdi; özellikle dikiş ve nakış kurslarına katılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri dikkatle inceledi. Kursiyerlerle birebir sohbet ederek çalışmalarındaki ilerlemeyi dinledi ve kendilerine kolaylıklar diledi. İnceleme sırasında atölye ortamı, malzeme kullanımı ve kursların katılımcılara sağladığı kazanımlar değerlendirildi.

yerel eğitim ve kültüre katkı:

Ziyaretin ardından konuşan Mehmet Erol, İlçe Halk Kütüphanesi ile Gençlik Merkezi'nin ilçedeki eğitim, sosyal ve kültürel gelişime katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. Belediye olarak her yaştan hemşehrinin öğrenme ve üretme imkanlarını artırmaya yönelik çalışmalara önem verildiği belirtildi. Bu tür merkezlerin, hem öğrenciler için destek sağlayan öğrenme alanı hem de yetişkinler için beceri geliştirme atölyeleri olarak işlev gördüğü kaydedildi.

BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL, İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ VE GENÇLİK MERKEZİ&#039;Nİ ZİYARET EDEREK...

BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL, İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ VE GENÇLİK MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLER VE KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELDİ, EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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