Çaycuma kara yolunda tek araç bariyerlere çarptı: sürücü hastaneye kaldırıldı

çaycuma karayolunda tek araç bariyerlere çarptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Zonguldak-Çaycuma karayolu üzerinde yer alan Zonguldak İl Özel İdaresi Bakım Evi Şantiyesi yakınlarında bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazaya karışan araç, 34 BOA 44 plakalı otomobildi.

ilk müdahale ve yaralının hastaneye sevki:

Olay yerine gelen Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri, araçta yaralanan sürücü B. A. için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

güvenlik ve soruşturma:

Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki trafik güvenliği ve olayın oluş nedenine yönelik değerlendirmeler sürüyor.

Zonguldak'ta otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı