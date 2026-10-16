Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Çaycuma kara yolunda tek araç bariyerlere çarptı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Zonguldak-Çaycuma karayolunda kontrolden çıkan 34 BOA 44 plakalı otomobil bariyerlere çarptı; yaralı sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çaycuma kara yolunda tek araç bariyerlere çarptı: sürücü hastaneye kaldırıldı

çaycuma karayolunda tek araç bariyerlere çarptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Zonguldak-Çaycuma karayolu üzerinde yer alan Zonguldak İl Özel İdaresi Bakım Evi Şantiyesi yakınlarında bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazaya karışan araç, 34 BOA 44 plakalı otomobildi.

ilk müdahale ve yaralının hastaneye sevki:

Olay yerine gelen Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri, araçta yaralanan sürücü B. A. için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

güvenlik ve soruşturma:

Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki trafik güvenliği ve olayın oluş nedenine yönelik değerlendirmeler sürüyor.

Zonguldak&#039;ta otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Zonguldak'ta otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı
images

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı
images

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı ön...
images

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

Depremzede işletmeler için KOSGEB borçlarına acil düzenleme çağrısı

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı