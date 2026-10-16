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Ucuz araç ilanlarıyla kapora düzeni Tekirdağ merkezli operasyonda çökertildi

Tekirdağ merkezli 18 ilde operasyonda internetten 'ucuz araç' ilanlarıyla kapora toplayan 32 kişiden 21'i tutuklandı; hesaplarda 433 milyon lira tespit edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ucuz araç ilanlarıyla kapora düzeni Tekirdağ merkezli operasyonda çökertildi

Tekirdağ merkezli soruşturmada 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından internet üzerinden piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayarak kapora alan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Operasyonun kapsamı ve yakalamalar:

Operasyon, 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 32 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen kişilerden 21'i tutuklandı, diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç modeli ve ele geçirilen deliller:

Sosyal medya platformları ve internet sitelerinde yayılan düşük fiyatlı araç ilanlarıyla mağdurlardan kapora toplandığı belirlendi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yaklaşık 433 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Adres aramalarında ise 91 dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Cumhuriyet başsavcılığının koordinasyonuyla yürütülen soruşturmanın savcılık ve emniyet işlemleri tamamlanarak şüpheliler adliyeye sevk edildi ve soruşturma süreci devam ediyor.

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 18 İLDE DÜZENLENEN VE HESAP HAREKETLERİNDE YAKLAŞIK 433 MİLYON LİRALIK İŞLEM...

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 18 İLDE DÜZENLENEN VE HESAP HAREKETLERİNDE YAKLAŞIK 433 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 32 ŞÜPHELİDEN 21’İ TUTUKLANDI, 11’İ İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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