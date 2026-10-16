Helikopter görüntüleri selin İstanbul'daki izlerini ve Haliç'teki renk değişimini belgeledi

emniyet helikopteri felaketin boyutunu havadan kaydetti

Şiddetli yağış ve fırtına sonrası İstanbul'da yaşanan selin etkileri, emniyet helikopteri kameralarına yansıdı. Hava görüntüleri, megakentte bazı bölgelerin halen suyla kaplı olduğunu ve taşkının ulaşım ile günlük yaşam üzerinde ağır etkiler bıraktığını gösteriyor.

ayazağa ve iş yerlerinde su baskınları:

Görüntülerde özellikle Ayazağa bölgesinin sele teslim olduğu, birçok iş yeri, ev ve yolun su altında kaldığı görülüyor. Objektife takılan hasarlı onlarca araç, felaketin taşkınla birlikte getirdiği maddi tahribatın somut örneklerini oluşturuyor.

Video kayıtlarında suyun yoğunluğunun bazı caddelerde hayatı durma noktasına getirdiği, belediye ve ilgili birimlerin müdahale çalışmalarının kritik önemde olduğu izlenimi dikkat çekiyor.

haliç ve boğazda renk değişimi:

Havadan yapılan çekimlerde Haliç'in su renginin kahverengiye dönmüş olduğu kayda geçti. İstanbul Boğazı'nda da farklı tonlarda su gözleniyor; bazı kesimler turkuaz, bazı bölümler ise kahverengimsi bir görünüm sergiliyor.

Bu renk değişimi, taşkının getirdiği alüvyon ve yüzey akışlarıyla ilişkili olduğu izlenimini veriyor. Görüntüler, hareket halindeki su kütlelerinin geniş alanlara yayıldığını ve kirlilik ile erozyon risklerinin arttığını düşündürüyor.

Helikopter görüntüleri, selin mekânsal yayılımını ve yerel yaşam üzerindeki etkilerini kısa sürede görselleştirerek yetkililerin müdahale önceliklerini belirlemesine katkı sağlıyor. Kayıtlarda görülen hasarların tespit ve onarım süreci için alan çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN YAŞANAN SEL FELAKETİNİN BOYUTU EMNİYETİN HELİKOPTER KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ.