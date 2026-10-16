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Kırklareli ekipleri İstanbul'daki sel bölgesine sevk edildi

Babaeski ve Lüleburgaz'dan AFAD koordinasyonuyla personel, araç ve ekipman gönderildi; ekipler arama-kurtarma ve su tahliyeye destek sağlıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırklareli ekipleri İstanbul'daki sel bölgesine sevk edildi

İstanbul sel bölgesine gönderilen destek

Şiddetli sağanak yağışın yol açtığı sel ve heyelan sonrası Kırklareli illerinden bölgeye yönelik acil destek sevkiyatı gerçekleştirildi. Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinden gönderilen personel, araç ve ekipman AFAD koordinesinde İstanbul'daki çalışmalara dahil edildi.

gönderilen destek ve görevleri:

Sevk edilen ekipler öncelikle arama-kurtarma operasyonlarına katkı sağlayacak ve etkilenen alanlarda su tahliyesi çalışmalarına katılacak. Araç ve ekipman, ulaşıma kapanan yolların açılması ile taşkınların kontrol altına alınmasında kullanılacak biçimde yönlendirildi.

saha çalışmaları ve öncelikler:

Saha ekiplerinin ortak hedefi, selden etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması ve yaşamın en kısa sürede normale döndürülmesidir. Koordineli çalışmalar kapsamında zarar gören altyapının acil onarımı ve güvenlik risklerinin azaltılması öncelik olarak belirleniyor. Görev yapan personel, sahadaki tespitlere göre ihtiyaç duyulan ek müdahalelerin planlanmasına katkı verecek.

AFAD koordinasyonunda yürütülen bu destek hareketi, yerel ve bölgesel kaynakların hızlı mobilizasyonu sayesinde, selin etkilerinin azaltılmasına dönük ilk yanıtın güçlendirilmesini amaçlıyor.

KIRKLARELİ&#039;DEN SAĞANAĞIN VURDUĞU İSTANBUL&#039;A PERSONEL, ARAÇ VE EKİPMAN DESTEĞİ...

KIRKLARELİ'DEN SAĞANAĞIN VURDUĞU İSTANBUL'A PERSONEL, ARAÇ VE EKİPMAN DESTEĞİ GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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