Bodrum'da kazayı önledi, öfkeyle gence tokat attı

Olayın ayrıntıları:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olay, kısa sürede çevredeki dikkatleri çekti. Ara sokaktan yokuş aşağı skuterle inen bir genç, duramayarak kontrolsüz şekilde İnönü Caddesi'ne çıktı. O sırada caddeden seyreden kapalı kasa kamyonet sürücüsü, gence çarpmayı önlemek için son anda manevra yaptı ve olası bir kazanın eşiğinden dönüldü.

Kaza anı ve sürücünün tepkisi:

Manevrayı başarıyla gerçekleştiren sürücü, aracını durdurarak gençle yüz yüze geldi. Ancak sürücü, kısa süre sonra öfkesine hakim olamayarak gence tokat attı. Olayın gerekçesiyle ilgili ayrıntı veya tarafların ifadelerine dair bilgi paylaşılmadı.

Çevredekilerin müdahalesi ve olay yerinden ayrılış:

Çevredeki vatandaşlar, sürücü ve genci ayırıp ortamı yatıştırdı. Müdahalenin ardından sürücü araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanma veya tarafların polise başvurusu ile ilgili kaynakta bilgi bulunmuyor.

Görgü tanıklarının anlattıkları, ani cadde çıkışlarının trafikte tehlike yarattığını ve sürücülerin ani durumlarda hem tedbirli hem de sakin davranmasının önemini bir kez daha gösterdi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE SKUTERLE ANİDEN CADDEYE ÇIKAN GENCE ÇARPMAMAK İÇİN SON ANDA MANEVRA YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ, KAZAYI ÖNLEMESİNE RAĞMEN ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI. ARACINDAN İNEN SÜRÜCÜ, GENCE TOKAT ATTI.