Üniversitelerin görevi: Terörsüz Türkiye hedefine bilimsel katkı ve toplumsal sorumluluk

Sinop Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı: vurgu bilimsel sorumlulukta

Sinop Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreni, Şehit Ömercan Açıkgöz Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Program müzik dinletisi ve üniversitenin tanıtım filminin gösterimiyle sürdü; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir açılış konuşmalarını yaptı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, farklı üniversitelerden rektörler, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Terörsüz Türkiye hedefinde üniversitelerin rolü:

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasında üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma üretmekle kalmayıp, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik meselelerine de aktif katkı vermesi gerektiğini belirtti. Özvar, kamuoyunca bilinen hedef doğrultusunda Cumhurbaşkanı liderliğinde ortaya konulan Terörsüz Türkiye amacının hayata geçirilmesinde yükseköğretim camiasının önemli sorumlulukları olduğunu söyledi. Buna göre üniversitelerin, konferans, panel ve akademik çalışmalar yoluyla hedefin farklı boyutlarını ele alıp, ortaya çıkan bilimsel değerlendirme ve önerileri uygun yollarla kamuoyuna duyurması istendi.

Özvar, bu yaklaşımın, yıllardır ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla kurgulanan planların sonuçsuz kalmasına ve Türkiye'nin iktisadi ile siyasi gücünün güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Yükseköğretim mensuplarının, ülke sorunlarının çözümüne katkı sunmanın en öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Uluslararası insani krizlere akademik duyarlılık:

Başkan Özvar, üniversitelerin uluslararası insani krizler karşısında da sorumluluk göstermesi gerektiğini kaydetti. Konuşmasında özel olarak Gazze'deki insani krize dikkat çeken Özvar, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de ibadethaneler, okullar, hastaneler ve kamu ile özel yapıların tahrip edildiğini, binlerce insanın yaşamını yitirdiğini ve bölgede büyük bir yıkım yaşandığını belirtti.

Bu çerçevede Türkiye'nin ve kurumların ilk günden beri süregelen tepkisi ve dayanışmasının devam ettiğini anlatan Özvar, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Gazze menşeli öğrencilerin öğrenim ücretleri ve masraflarının kaldırıldığını, Gazzeli akademisyenlere üniversitelerde kapıların açıldığını ve bunların istihdamına çalışıldığını aktardı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı katkısıyla Gazze menşeli hekimlerin üniversite hastanelerinde ihtisaslarına devam etmelerine ve tamamlamalarına olanak sağlayan kararın alındığını duyurdu.

Eğitim programları, dijital dönüşüm ve insan kaynağı yatırımları:

Özvar, yükseköğretim stratejisinin araştırmacı yetiştirme ile eğitim programlarının yenilenmesini kapsayan bütüncül bir yaklaşım içerdiğini belirtti. Son üç yılda yapay zekâ, siber güvenlik, tarım ve sağlıkta dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başlıklarında yaklaşık 80 yeni program uygulamaya alındığını, bu değişikliklerin temel amacının beceri açığını kapatmak ve beceri uyumsuzluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Geliştirme Programı'na da değinen Özvar, program kapsamında 550 genç araştırma görevlisi istihdam edileceğini ve doktora araştırma görevliliği kadrolarıyla nitelikli insan kaynağının güçlendirileceğini belirtti. Yapay zekâ ve veri analizi eğitimlerinin genişletildiğini, geçen yıl ülke genelinden 130 bini aşkın başvuru geldiğini, bu yıl söz konusu programı Türkiye'nin ilk dijital üniversite platformuna dönüştürdüklerini anlattı.

Özvar, platformda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi kurumların yer aldığını ve kasım ayında başlayacak eğitim modüllerine Sinop Üniversitesi mensuplarının da kayıt yaptırmasını teşvik etti.

Müfredat sadeleştirmesinde aciliyet çağrısı:

2026-2027 akademik yılı açılışı vesilesiyle müfredat ve ders içeriklerinin sadeleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Özvar, rektörler, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve enstitü yöneticilerinin bu konuda sorumluluk üstlenmesini istedi. Sadeleştirmenin, gerekirse 2026-2027 akademik yılının ikinci sömestirinde ilk örneklerini vermesi bekleniyor. Özvar, Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Alanı standartlarına uyum sağlaması gerektiğini ifade ederek mevcut ders yoğunluğunun azaltılmasının ilerleme için zaruri olduğunu söyledi.

Tören konuşmalarının ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile program son buldu. YÖK'ün ve üniversitelerin odaklandığı bu başlıklar, yükseköğretimin hem ulusal güvenlik hem de küresel sorumluluk alanlarında nasıl daha etkin rol alabileceğine dair somut adımlar olarak öne çıkıyor.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.