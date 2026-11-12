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Çay'da ithal damızlık hayvanlara sağlık taraması

Çay'da ithal damızlık hayvanlara sağlık kontrolleri yapıldı. Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve önlenmesini hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çay'da ithal damızlık hayvanlara sağlık taraması

Çay ilçesinde ithal damızlıkların sağlık denetimi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine ithal damızlık olarak getirilen hayvanlarda yürütülen sağlık kontrolleri tamamlandı. Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, hayvanların hastalıklardan ari olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik testler yapıldı.

uygulamanın amacı ve kapsamı:

Yapılan çalışmaların birincil hedefi, bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yayılma riskinin engellenmesidir. Denetimler, ithal damızlıkların işletmelerde güvenle kullanılmasını sağlamak üzere planlandı ve hayvanların sağlık durumuna ilişkin kayıtlar güncellendi.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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