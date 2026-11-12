Çay'da ithal damızlık hayvanlara sağlık taraması

Çay ilçesinde ithal damızlıkların sağlık denetimi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine ithal damızlık olarak getirilen hayvanlarda yürütülen sağlık kontrolleri tamamlandı. Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, hayvanların hastalıklardan ari olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik testler yapıldı.

uygulamanın amacı ve kapsamı:

Yapılan çalışmaların birincil hedefi, bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yayılma riskinin engellenmesidir. Denetimler, ithal damızlıkların işletmelerde güvenle kullanılmasını sağlamak üzere planlandı ve hayvanların sağlık durumuna ilişkin kayıtlar güncellendi.