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Tetik sahada: Nazilli’de yol konforu için kapsamlı çalışma

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Çapahasan, Sümer, İstiklal ve Zafer mahallelerinde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi ve 2027 için artırma sözü verdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Tetik sahada: Nazilli’de yol konforu için kapsamlı çalışma

Nazilli’de yol yenileme çalışmaları yerinde izlendi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kent genelinde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çapahasan, Sümer, İstiklal ve Zafer mahallelerinde yürüttüğü çalışmaları takip eden Tetik, saha ziyaretlerinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret ekibi ve mahalle buluşmaları

Başkan Tetik'e başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin yanı sıra mahalle muhtarları da eşlik etti. Ziyaretlerde Sümer Mahalle Muhtarı Talat Çamdeviren, İstiklal Mahalle Muhtarı Songül Meke ve Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel yer aldı. Tetik, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi, ekiplerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Planlama, ihtiyaç odaklı uygulama ve gelecek hedefleri

Başkan Tetik, çalışmaların mahallelerin öncelikleri doğrultusunda planlandığını belirtti ve ulaşım konforunun artırılmasının öncelikleri arasında olduğuna vurgu yaptı. Tetik, 2027 yılında yol çalışmalarının daha da artırılacağını söyleyerek hizmet üretiminin kent genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Tetik, Sümer Mahallesi için de yeşil alan ve oyun parkı yapımı sözü verdi; bu çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı taahhüt edildi. Başkan, ayrıca sahada olmanın, ihtiyaçları yerinde görmenin ve çözüm üretmenin kendi yönetim anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Bu ziyaretler, belediyenin kent genelinde yürüttüğü yol yenileme programının yerel taleplerle uyumlu şekilde ilerlediğine dair somut bir gösterge sundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerde erişim ve yaşam kalitesinin artması hedefleniyor.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, ÇAPAHASAN, SÜMER, İSTİKLAL VE ZAFER MAHALLELERİNDE...

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, ÇAPAHASAN, SÜMER, İSTİKLAL VE ZAFER MAHALLELERİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. TETİK, 2027 YILINDA YOL ÇALIŞMALARININ DAHA DA ARTIRILACAĞINI SÖYLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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