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Erken buz örtüsü Çıldır Gölü'nde yaşamı etkiledi

Kars'ta Çıldır Gölü bu yıl mevsim normallerinin altında seyreden soğuklarla önceki yıllara göre erken dondu; yabani kuşlar açık sulara yöneldi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Erken buz örtüsü Çıldır Gölü'nde yaşamı etkiledi

Çıldır Gölü'nde erken donma manzaraları

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle Çıldır Gölü bu yıl önceki yıllara göre daha erken donmaya başladı. Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü çevresinde kıyı kesimlerde başlayan buzlanma, havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Yüzeyi buzla kaplanan gölde, buz tutmayan açık alanlar sınırlı kalırken bölgedeki yabani su kuşları bu noktalara göç etti.

Hava koşulları ve buzlanma:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle gece saatlerinde etkili olan soğuklar göl yüzeyinin donmasını hızlandırdı. Bölgedeki işletmecilerden alınan bilgiye göre gece sıcaklıkları eksi 10-11 dereceye kadar indi. Yunusun Yeri çalışanı ve atlı kızak işletmecisi Ömer Daşdemir, "Göl zaman içerisinde donmaya yüz tutuyor. Mevsim olarak tarihi gelmiştir. İlerki günlerde daha da donacaktır, daha da buz olacaktır" şeklinde konuştu.

Atlı kızak ve kış turizmi:

Çıldır Gölü'nün tamamen donması bölge için turizm açısından kritik öneme sahip; atlı kızak seferleri gölün güvenli buz tabakasına kavuşmasıyla başlatılacak. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği atlı kızak turları, yüzey buzlandığında bölgeye hareketlilik kazandırıyor. İşletmeciler, buz kalınlığı ve güvenlik koşullarına bağlı olarak seferleri açacaklarını belirtiyor.

Turizmciler, ziyaretçilere kışın etkileyici manzaralarını sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor; ancak öncelik her zaman güvenlik ve buzun yeterli dayanımını sağlamak olacak.

Yabani su kuşlarının durumu:

Göl yüzeyinin geniş kesimlerinde buz tabakalarının oluşmasıyla birlikte yabani su kuşları buz tutmayan açık su alanlarına yöneldi. Bu alanlarda toplanan kuşlar, soğuk kış günlerinde birlikte hareket ederek yaşam mücadelesi veriyor. Toplu halde görülen kuşların görüntüleri, mevsimsel değişimin görsel bir yansımasını sunuyor.

Bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler, kışın ilerlemesiyle buzlanan gölün sunduğu hem zorlukları hem de turistik fırsatları gözlemliyor. Yetkililer ve işletmeciler, buzlanmanın seyrini takip ederek hem doğanın dengesini koruma hem de ziyaretçi güvenliğini sağlama amacıyla gerekli önlemleri alıyor.

Kars Çıldır Gölü erken dondu, yabani kuşlar açık sulara sığındı

Kars Çıldır Gölü erken dondu, yabani kuşlar açık sulara sığındı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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