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Emine Erdoğan'dan COP31 açılışına video paylaşımı: toprağa, suya, insan hayatına vurgu

Emine Erdoğan, COP31 açılışına ilişkin videoda 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' temasını hatırlatarak toprağı, suyu ve insan yaşamını koruma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Emine Erdoğan'dan COP31 açılışına video paylaşımı: toprağa, suya, insan hayatına vurgu

Emine Erdoğan'ın paylaşımı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin açılışıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde dün başlayan zirveye dair yapılan paylaşımda, etkinlikten görüntüler ve konuşma kesitleri yer aldı.

Video içeriği:

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından kesitler ve programdan görüntüler kullanıldı. Paylaşım, zirvenin açılış konuşmalarına ve program akışına dair izlenim sunduğu şekilde kurgulandı.

Temanın önemi:

Emine Erdoğan paylaşımında zirvenin 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' temasına dikkat çekti ve 'COP31, toprağı, suyu ve insan hayatını koruyan adımlarla anlam kazanacak' ifadelerini kullandı. Bu vurgu, zirvenin çevresel koruma ve insan odaklı adımların önemini öne çıkardığını gösteriyor.

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Emine Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi açılışına ilişkin video paylaşımı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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