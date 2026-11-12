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Yollara konfor dokunuşu: Camikebir'de 2 bin 500 ton asfaltla mahalle yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde 4330, 4332 ve 4333. sokaklara 2 bin 500 ton asfaltla 7,5 milyon TL'lik yatırım yapıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yollara konfor dokunuşu: Camikebir'de 2 bin 500 ton asfaltla mahalle yenilendi

Başkan Büyükkılıç çalışmanın ayrıntılarını paylaştı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yürütülen yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, 3 sokağın yenilenmesiyle bölge halkının ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Çalışmanın kapsamı:

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 4330, 4332 ve 4333. sokaklarda kapsamlı müdahaleler yapıldı. Toplam 1.500 metre uzunluğunda ve yaklaşık 8 metre genişliğindeki yollar üzerinde yürütülen süreçte, zeminin bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra 2 bin 500 ton asfalt serimi uygulandı. Projenin maliyeti ise 7,5 milyon TL olarak açıklandı.

Hedef ve beklenen etkiler:

Büyükkılıç, yapılan yatırımların mahalle sakinlerinin günlük hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı. Belediyenin önceliğinin ulaşım altyapısını güçlendirerek hemşehrilerin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirten Büyükkılıç, merkezden kırsala kadar hizmetleri mahalle mahalle sürdüreceklerini söyledi. Yapılan çalışmanın, bölgedeki sürüş konforunu artırmasının yanı sıra bakım yükünü azaltarak uzun vadede tasarruf sağlaması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde devam eden yol yatırımları programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışma, benzer altyapı ve üstyapı projelerinin parçası olarak sunuluyor. Yetkililer, tamamlanan çalışmaların mahalleliye hayırlı olmasını diledi ve benzer projelerin diğer mahallelerde de planlandığını ifade etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, &quot;CAMİKEBİR MAHALLEMİZDE 3 SOKAĞIMIZI 2...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, "CAMİKEBİR MAHALLEMİZDE 3 SOKAĞIMIZI 2 BİN 500 TON ASFALTLA YENİLEYEREK 7,5 MİLYON TL’LİK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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