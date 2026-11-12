denizaltı gücü ve otonom araçlar mavi balina-2026'da sahne aldı

Mavi Balina-2026 brifingi:

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda düzenlenen basın brifingi, Türkiye ev sahipliğindeki Mavi Balina-2026 davet tatbikatının safhalarını açıkladı. Tatbikat 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Doğu Akdeniz’de, Türk Deniz Kuvvetleri komutası altında icra ediliyor.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Dr. Ahmet İşçi ve tatbikat koordinatörü Deniz Kurmay Yarbay Sadun Sifa, brifingde katılımcılara sırasıyla Türkçe ve İngilizce bilgi verdi. İşçi, tatbikatın planlama ve kontrol zincirinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı çerçevesinde olduğunu vurguladı ve faaliyetlerin hem harekât kabiliyetlerini hem de müttefiklerle birlikte çalışabilirliği geliştireceğini belirtti.

filonun kapasitesi ve harekât değerlendirmeleri:

İşçi, denizaltı filonun 140 yıllık geçmişine değinerek filonun donanmanın caydırıcı unsurlarından biri olduğunu söyledi. Brifingde öne çıkan ifadeyle, Türk Denizaltı Filosu'nun 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasında bulunduğu belirtildi. Ayrıca tatbikatın eş zamanlı olarak karargâh ve harekât merkezlerinin planlama, sevk ve idare kabiliyetlerinin değerlendirilmesi için fırsat sağladığı aktarıldı.

uluslararası katılım ve tatbikat kapsamı:

İki yılda bir düzenlenen Denizaltı Savunma Harbi davet tatbikatına, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları, ABD unsurlarından USS Bulkeley muhribi, Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne ait deniz karakol uçağı ve farklı ülkelerden gözlemciler katılıyor. Brifingde tatbikatın dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini güçlendirme amacına vurgu yapıldı.

derinGöz ve kılıç: otonom su altı sistemleri:

Brifingin uygulamalı bölümünde ASELSAN yetkilileri tarafından tanıtılan sistemler arasında DerinGöz 100M/600 ve Kılıç 10 Kamikaze Otonom Su Altı Aracı yer aldı. DerinGöz 100M/600 için, aracın 600 metre derinlikte çalışabildiği ve ilave batarya ile görev süresinin 24 saate kadar uzayabildiği belirtildi. Sistemin azami hızı 5 knot, tarama hızı ise 3 knot olarak verildi; modüler yapısıyla kamera ve sonar konfigürasyonlarına göre adapte edilebiliyor.

Kılıç 10 hakkında verilen teknik detaylarda aracın görev menzilinin 10 deniz mili, uzunluğunun 120 santimetre ve çapının 28 santimetre olduğu, tek kişi tarafından taşınabilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi. Kılıç 10’un entegre harp başlığı, uydu, radyo frekansı ve akustik haberleşme imkânları, otonom görev, sürü operasyonu ve yapay zeka destekli görsel konum belirleme ile hedef tespiti özellikleri öne çıkarıldı.

etkinlik programı ve gözlemci günü:

Tatbikat kapsamında Aksaz’da milli savunma sanayisi fuarı düzenlendi; ayrıca "İSA,-DSH Konusunda tecrübe, yetenek, gelişimi, harekat sahasına öngörülen yansımalar" temalı akademik panelle askeri personele yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Brifingde, Mavi Balina davet tatbikatının 13 Kasım Seçkin Gözlemci gününde TCG Salihreis’te SGG faaliyetleri, tören geçişi ve denizde selamlama faaliyetlerinin icra edileceği duyuruldu. Katılımcılara ayrıca TCG 18 Mart Denizaltı Komutanı tarafından denizaltı hakkında bilgi verildi.

Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı basın brifinde denizaltı gücümüz tanıtıldı