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sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için uzmandan dengeli vitamin önerisi

Dr. Özkan Akyol, sonbaharda bağışıklığı korumak için C ve D vitaminlerinin dengeli alınmasını, D seviyesinin kan testiyle izlenmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını öneriyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için uzmandan dengeli vitamin önerisi

Uzmandan sonbahar uyarısı:

Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, sonbahara geçerken bağışıklık sisteminin korunmasına yönelik dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Akyol, C ve D vitaminlerinin örtüşen rolleri nedeniyle tek taraflı değil, dengeli bir yaklaşım gerektiğini vurguladı.

C ve D vitaminlerinin rolü:

Akyol, sözlerini şu ifadelerle özetledi: "Sonbahar mevsimine girerken bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en önemli yollarından biri, C ve D vitaminlerinin dengeli alınmasıdır. C vitamini, vücudun doğal savunma mekanizmalarını destekleyerek soğuk algınlığına karşı direnci artırırken; D vitamini, bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için adeta anahtar bir role sahiptir." Bu açıklama, iki vitaminin farklı ama tamamlayıcı etkilerine dikkat çekiyor.

D vitamini takibi ve C vitamininin kaynakları:

Uzman, sonbaharda güneş ışığına maruziyetin azalmasıyla D vitamini düzeylerinin hızla düşebileceğini belirtti. "Sonbaharda güneş ışığından daha az faydalanmaya başladığımız için D vitamini seviyeleri hızla düşebilir. Bu dönemde özellikle kapalı ortamda çalışan bireyler risk altındadır. Basit bir kan testi ile D vitamini düzeyi ölçülebilir ve ihtiyaç halinde hekim önerisiyle takviye başlanabilir," dedi. Akyol ayrıca C vitamininin doğal kaynaklarına işaret ederek "Narenciye, kivi, brokoli ve yeşil biber gibi besinler günlük ihtiyacın karşılanmasına büyük katkı sağlar" hatırlatmasını yaptı.

Hekim, vitamin takviyesinin gerekliliğinin bireysel değerlendirme gerektirdiğini, aşırı alımın da eksikliği kadar sorun oluşturabileceğini vurguladı.

Yaşam tarzı ve bağışıklık:

Akyol, sadece takviyenin yeterli olmadığını; düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin de en az vitaminler kadar önemli olduğunu söyledi. "Özellikle sonbaharda sık rastlanan üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için D vitamini seviyesinin düzenli kontrol edilmesi, C vitamini açısından zengin besinlerin sofralardan eksik edilmemesi gerekir." Son olarak, uzman şu uyarıyla sözlerini tamamladı: "Unutmayalım ki güçlü bir bağışıklık, sağlıklı bir kış geçirmenin en önemli garantisidir."

LİV HOSPİTAL SAMSUN İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZKAN AKYOL

LİV HOSPİTAL SAMSUN İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZKAN AKYOL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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