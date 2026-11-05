Çayırlı'da tarlalar yeni sezona güzlük hububatıyla hazırlanıyor

Çalışmalar başladı:

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yeni üretim sezonu kapsamında güzlük hububat ekim çalışmaları başladı. Bölgedeki çiftçiler, tarlaların havalandırılması ve toprak hazırlığı gibi ön hazırlıkları tamamlayarak ekim dönemine girdi.

Denetim ve teknik yönlendirme:

Ekimler, ziraat mühendisleri kontrolünde yürütülüyor; amaç doğru ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve verimliliğin artırılması. Mühendisler, toprak yapısına uygun ekim derinliği ve sıra aralığı gibi teknik konularda üreticileri bilgilendiriyor.

Hedefler ve beklentiler:

Yürütülen çalışmalarla üretim sezonuna yönelik hazırlıkların zamanında tamamlanması hedefleniyor. Yerel yetkililer ve üreticiler, planlı uygulamalar sayesinde hububat üretiminde sürdürülebilir bir artış ve üretim kalitesinde iyileşme bekliyor.

ÇAYIRLI’DA GÜZLÜK HUBUBAT EKİMLERİ YAPILIYOR