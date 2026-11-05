Erzincan’da gündüzü erken getiren sis dalları kırağıyla süsledi

sis ve pus etkili oldu:

Erzincan’da sabahın erken saatlerinde yoğun sis ve pus etkisini gösterdi. Kent merkezinde görüş azalarak bazı noktalarda 20 metreye kadar düştü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücüler, görüşün azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı; işe giden vatandaşlar trafikte daha temkinli davrandı. Sis, kent merkezinde bir süre boyunca etkisini sürdürdü.

kırağı ve görsel zenginlik:

Soğuk havanın etkisiyle yol kenarındaki ağaçların dallarında kırağı oluştu. Sisle kaplanan şehir merkezi ve kırağı tutan ağaçlar, kentte dikkat çeken fotoğrafik görüntüler oluşturdu.

Yoğun sis ve kırağı, kentte hem ulaşımda yavaşlamaya hem de gündelik yaşamda geçici aksamalara yol açtı; öğle saatlerine doğru havanın rüzgâr veya sıcaklık değişimiyle rahatlaması bekleniyor.

ERZİNCAN GÜNE SİS, PUS VE KIRAĞIYLA UYANDI