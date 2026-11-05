Salördek'te sürdürülebilir turizm için koruma adımı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yer alan Salördek bölgesinin doğal dokusunun korunarak turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazanıyor. Bölgenin zengin doğası ve manzaraları, planlanan koruma düzenlemeleriyle gelecek kuşaklara aktarılmak isteniyor.

Çalışmalar ve doğa yürüyüşleri:

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklere Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de katıldı. Salördek’te gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde gençler ve vatandaşlar, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründürdüğü alanlarda Munzur manzarası eşliğinde bölgenin doğal dokusunu deneyimledi ve koruma bilinciyle ilgili bilgi aldı.

Hedefler ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, Salördek’in Ekoturizm Alanı statüsüne kavuşturulmasının amaçlandığını belirtiyor. Projenin hedefi, kentin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak turizm potansiyelini artırmak; bunun için çevresel duyarlılık, yerel halkın katılımı ve gelecek nesillere aktarılabilir bir koruma yaklaşımı esas alınacak.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDEKİ SALÖRDEK BÖLGESİNİN DOĞAL DOKUSUNUN KORUNARAK EKOTURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.