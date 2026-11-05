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Erzincan'da doğada tilkiyle çerez paylaşan kişinin sakin sohbeti ilgi çekti

Erzincan'da bir vatandaş doğada karşılaştığı tilkiye elinden çerez verip sohbet etti; sakin yaklaşımı ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 06:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da doğada tilkiyle çerez paylaşan kişinin sakin sohbeti ilgi çekti

olay anı:

Erzincan'da doğada kaydedilen görüntülerde bir vatandaşın karşılaştığı tilki'ye elinden çerez ikram ettiği, hayvanla kısa süreli sohbet edip vakit geçirdiği görülüyor. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenlerin dikkatini çekti.

yaklaşım ve etkileşim:

Görüntülerde vatandaşın tilkinin yanına sakin bir şekilde yaklaştığı, elini uzatarak yiyecek almasını sağladığı yer alıyor. Kişinin hayvana konuşması ve nazik davranışı, tilkinin ürkmeden yaklaşıp verilenleri tüketmesine olanak tanıdı.

çevrenin tepkisi ve görüntülerin niteliği:

Olayı gören çevredekiler de anlara ilgi gösterdi; kayıtta tilkinin vatandaştan aldığı yiyecekleri yediği ve vatandaşın hayvanla ilgilenmeye devam ettiği görülüyor. Kısa ama dikkat çekici bu karşılaşma, doğada insan ve yaban hayatı arasındaki nazik etkileşimin örneklerinden biri olarak kayda geçti.

DOĞADA KARŞILAŞTIĞI TİLKİYE ÇEREZ İKRAM ETTİ

DOĞADA KARŞILAŞTIĞI TİLKİYE ÇEREZ İKRAM ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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