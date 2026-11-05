Kayserispor U19 farklı galibiyetle liderliğini pekiştirdi

kayserispor u19 sahasında farklı kazandı:

U19 Gelişim Ligi 13. Grup 8. hafta mücadelesinde Kayserispor U19, Karaman Futbol Kulübü U19'u 4-0 mağlup ederek puan tablosundaki liderliğini korudu. Karşılaşma Kayserispor Tesisleri'nde oynandı. Maçı yöneten hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Sinem Özpınar, Nazım Çağatay Arslan.

goller ve maçın akışı:

Ev sahibi ekipte gol perdesi 15. dakikada Ahmet Hüseyin Altun ile açıldı. İlk yarının sonlarına doğru 34. dakikada Berat Altıparmak farkı ikiye taşıdı ve Kayserispor devreye üstün girdi. İkinci yarıda dengeyi koruyan ev sahibi, 65. dakikada Yusuf Göktuğ Özkılıç ile bir gol daha bularak rahatladı. Maçın son anlarında, 90+2. dakikada Ali Macit Soylu skoru belirledi ve Kayserispor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

kadrolar ve teknik notlar:

Kayserispor U19 kadrosu: Ali Toprak Ülger, Kerem Oğuztürk, Zekeriya Eren Karaca, Yiğit Ata Türk, Hacı Alperen Akyüz, Berat Altıparmak, Ahmet Hüseyin Altun, Tarık Baturalp Başkan, Eralp Çam, Yusuf Göktuğ Özkılıç, Ali Macit Soylu. Oyuna girenler: Emirhan Yerli (46'), Ali Kaçmaz (46'), Çağrı Furkan Solmaz (46'), Umut Kaan Yalçınkaya (60'), Berat Alibaşoğlu (77').

Karaman FK U19 kadrosu: Orhan İbrahim Güven, Erkan Arda Sözeri, Ramazan Kayra Başer, Hamza Asartepe, Yağız Uysal, Mikail Balta, Melih Eren Uluer, Burak Berk Ertürk, Enes Rıza Asarkaya, Uğur Aslan, Mustafa Emir Meşe. Oyuna girenler: Mustafa Efe Kunter (38'), Mustafa Kaan Dölek (46'), Erhan Alkan (68'), Şenol (68'), Süleyman Karaçadır (86').

Maç boyunca Kayserispor U19'un disiplinli savunma anlayışı ve etkili hücum geçişleri sonucu belirleyici oldu; karşılaşmayı 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

U19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUP LİDERİ KAYSERİSPOR LİGİN 8. HAFTASINDA EVİNE OYNADIĞI MAÇTA KARAMAN FUTBOL KULÜBÜNÜ 4-0 MAĞLUP ETTİ.