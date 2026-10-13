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Çayırova'da kadınlar pilates ve kardiyo ile daha aktif ve sosyalleşiyor

Çayırova Belediyesi'nin ücretsiz pilates ve kardiyo kurslarından bu yıl 1.410 kadın yararlandı; dersler 8 bilgi evinde ve Yenimahalle salonunda haftada iki gün yapılıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çayırova'da kadınlar pilates ve kardiyo ile daha aktif ve sosyalleşiyor

Çayırova'da pilates ve kardiyo kursları

Çayırova Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği pilates ve kardiyo kurslarından bu yıl bin 410 kişi yararlandı. Kurslar, ilçedeki spor alanlarını kullanarak kadınların spor alışkanlığı kazanmasına ve sosyal bağlantılarını güçlendirmesine olanak tanıyor.

Kurslar, 9 mahallede hizmet veren 8 bilgi evinin spor salonları ile Yenimahalle'de kadınlara özel kapalı spor salonunda yürütülüyor. Dersler ücretsiz olup katılıma açık şekilde organize ediliyor.

kursların içeriği:

Belediye Pilates Kursu Eğitmeni Rabia Yıldız, pilates derslerinde kasları güçlendirmeye, duruşu iyileştirmeye ve esnekliği artırmaya yönelik egzersizlere yer verdiklerini belirtiyor. Kardiyo derslerinde ise kalori yakımını artıran, kilo kontrolünü destekleyen ve kondisyonu geliştiren hareketler öne çıkıyor.

katılım ve amaçlar:

Kurslar haftada iki gün düzenleniyor ve özellikle ev hanımlarının ilgisini çekiyor. Eğitmenler, fiziksel gelişimin yanı sıra kursların kadınların sosyalleşmesi ve günlük yaşamda daha aktif olmaları açısından da fayda sağladığını vurguluyor.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, kursların ücretsiz olduğu ve spor yapmak isteyen tüm kadınların katılımına açık olduğu tekrarlandı.

ÇAYIROVA BELEDİYESİNİN KADINLARA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ PİLATES VE KARDİYO KURSLARINDAN BU YIL BİN...

ÇAYIROVA BELEDİYESİNİN KADINLARA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ PİLATES VE KARDİYO KURSLARINDAN BU YIL BİN 410 KİŞİ YARARLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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