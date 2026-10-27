Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Muğla timleri Afyonkarahisar sınavında başarı gösterdi

Muğla NAK Arama Kurtarma İl Temsilciliği bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri, Afyonkarahisar AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 Köpekli Arama Timleri Eğitim ve Görev Yeterlilik sınavlarına katıldı. Etkinlik, ekiplerin eğitim düzeyini ve afet müdahale kapasitesini ölçmeyi amaçladı.

köpeklerin performansı ve sertifikasyon:

Sınavlarda eğitmenleriyle birlikte iki köpek yer aldı. Pınar Dinlemez ile görev yapan Tayga, görev yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayarak görev yeterlilik sertifikası almaya hak kazandı. Diğer ekipte görevli Okan Yurtbil ve köpeği Foxy ise eğitim yeterlilik sınavında başarılı oldu. Her iki sonuç da ekiplerin arama kurtarma operasyonlarında kullanılabilirliğinin tescili niteliği taşıyor.

etki ve önemi:

Arama kurtarma köpeklerinin düzenli eğitim ve sınavlarla yeterliliklerinin belgelenmesi, afet ve acil durum müdahalelerinde müdahale kapasitesinin artırılmasına doğrudan katkı sağlıyor. Muğla İl Temsilciliği açısından Tayga'nın görev sertifikası, birimin saha yetkinliğinin güçlendirilmesi hedefiyle uyumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Sınavların paylaşılması, ekiplerin hazırlık düzeyinin izlenmesi ve benzer eğitimlerin yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen sınav, NAK Arama Kurtarma ile AFAD iş birliğinin bir parçası olarak ekiplerin standartlara uygunluğunu ölçen bir adım oldu. Muğla temsilciliğinin elde ettiği başarı, bölgedeki arama kurtarma kapasitesine katkı sunmayı amaçlıyor.

MUĞLA’NIN ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ TAYGA VE FOXY GÖREV YETERLİLİK SINAVINI GEÇTİ