Tercan'da cumhuriyet coşkusu meydanı doldurdu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

katılımcılar:

Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

kutlamanın atmosferi:

İlçede düzenlenen program boyunca katılımcılar bir araya gelerek Cumhuriyet'in 103. yılı sevincini paylaştı; etkinlikler coşkulu görüntülere sahne oldu ve toplumun birlikteliği ön plana çıktı.

Program, halkın yoğun katılımıyla sona erdi ve Tercan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla anıldı.

ERZİNCAN'IN TERCAN İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ