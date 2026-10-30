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Tercan'da cumhuriyet coşkusu meydanı doldurdu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim'de düzenlenen programda, kaymakam, garnizon komutanı, belediye başkanı ve vatandaşlar Cumhuriyet'i coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 05:37

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tercan'da cumhuriyet coşkusu meydanı doldurdu

Tercan'da cumhuriyet coşkusu meydanı doldurdu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

katılımcılar:

Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

kutlamanın atmosferi:

İlçede düzenlenen program boyunca katılımcılar bir araya gelerek Cumhuriyet'in 103. yılı sevincini paylaştı; etkinlikler coşkulu görüntülere sahne oldu ve toplumun birlikteliği ön plana çıktı.

Program, halkın yoğun katılımıyla sona erdi ve Tercan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla anıldı.

ERZİNCAN&#039;IN TERCAN İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA...

ERZİNCAN'IN TERCAN İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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