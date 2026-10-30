98 yıllık valilik binası saati 04.17'ye sabitlenerek Hatay'da yeniden hizmete açıldı

Tarihi yapı aslına sadık kalarak yeniden ayağa kaldırıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 98 yıllık tarihî valilik binası, titiz bir koruma ve rekonstrüksiyon çalışmasının ardından yeniden hizmete açıldı. Yapının özgün mimarisine uygun yürütülen onarım sürecinde enkazdan çıkarılan taşlar ve mimari elemanlar tek tek ayrıştırılarak koruma altına alındı.

Binanın yeniden hizmete alınması Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü törenleriyle aynı güne denk getirildi; bu tercih hem yapının tarihî önemine hem de kentin yeniden doğuş vurgusuna dikkat çekti.

Enkazdan geriye kalan miras: taşlar ve detaylar:

Hasarın hemen ardından başlatılan çalışmalarda, yıkıntılar arasındaki tarihî taşlar ve özgün yapı elemanları özenle ayrıştırıldı. Koruma ekibi, yapının tarihî kimliğini ve mimari özelliklerini esas alarak rekonstrüksiyon planını hazırladı ve uyguladı. Bu süreçte modern mimari ve mühendislik çözümleri kullanılırken, geçmişin izlerini taşıyan her bir taş ve ayrıntı korunma hassasiyetiyle yeniden yerli yerine kondu.

Yapının tarihi rolü de süreç boyunca sık sık hatırlatıldı: burada toplanan Hatay Devleti Millet Meclisinin 40 milletvekili oy birliğiyle Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararını almıştı ve bu kolektif hafıza binanın yeniden inşasında öncelikli referans oldu.

Saat 04.17: anma ve yeniden başlangıç sembolü:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılış töreninde binada bulunan saatin 04.17'ye sabitlendiğini belirtti. Masatlı, bu saatin 6 Şubat felaketinin Hatay'da hayatı durdurduğu anı anmakla birlikte, aynı zamanda yeniden başlamanın da sembolü olduğunu söyledi. Vali Masatlı'nın sözleriyle: "04.17, 6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Hatay’ımızda hayatın durduğu, aynı zamanda yeniden başladığı; yeni bir doğuşun ve şahlanışın saatidir."

Masatlı, binanın yeniden açılmasının kentin geçmişiyle geleceğini buluşturan bir adım olduğunu vurguladı ve Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen açılışı, millî irade ile Hatay'ın yeniden doğuşunun ortak ifadesi olarak nitelendirdi.

Vali, çalışmalar sırasında gösterilen titizlik ve koruma hassasiyeti sayesinde binanın tarihî kimliğinin korunduğunu; mimari ayrıntıların yeniden canlandırıldığını ifade etti. Açılış, hem kurumlar hem de kent sakinleri için geçmişi hatırlayan ve geleceğe yönelik umut taşıyan bir an olarak değerlendirildi.

Yeni dönem hizmete giren valilik binası, Hatay'ın tarihî hafızasının somut bir parçası olarak hem yerel yönetimin merkezi işlevini sürdürecek hem de kentin kimliğini ve devlet geleneğini hatırlatan bir yapı olarak öne çıkacak.

HATAY'DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR ALAN TARİHİ VALİLİK BİNASI, ASLINA SADIK KALINARAK YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİN ARDINDAN HİZMETE AÇILDI.