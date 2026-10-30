bayrağa saygı: yerde bulduğu Türk bayrağını özenle kapıya asan genç

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir evin balkonundan düşen bayrak vatandaşların dikkatini çeken duyarlı bir davranışla korundu. Olay, Bornova Kızılay Mahallesi'nde dün meydana geldi; balkondaki Türk bayrağı ipinin kopması sonucu sokağa düştü.

gencin müdahalesi:

O sırada yoldan geçen bir genç, yerde duran bayrağı fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan genç, bayrağa yaklaşarak büyük bir özenle yerden aldı ve temiz bir şekilde katladı. Genç, bayrağın zarar görmemesi ve ev sahiplerinin kolayca alabilmesi için katladığı bayrağı doğrudan evin kapısına astı.

anların kaydı ve çevre tepkisi:

O anlar, apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Görüntülerde gençin hızlı ve saygılı müdahalesi ile bayrağın korunma biçimi açıkça görülüyor. Olayla ilgili olarak yetkili bir açıklama veya müdahale bilgisi paylaşılmadı.

Bu tür küçük ama dikkat çekici davranışlar, toplumda ortak değerlere gösterilen hassasiyeti yansıtıyor. Görüntüler, çevredeki vatandaşlar arasında takdirle karşılandı ve kısa sürede dikkat çekti.

İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE BİR EVİN BALKONUNDA ASILI OLAN TÜRK BAYRAĞI, İPİNİN KOPMASI SONUCU YERE DÜŞTÜ. YOLDAN GEÇEN BİR GENÇ, BAYRAĞIN YERDE OLDUĞUNU FARK EDEREK DUYARLI BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ VE BAYRAĞI ÖZENLE KATLAYIP EVİN KAPISINA ASTI.