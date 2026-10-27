Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek

Antalya buluşması: diyalog, uzlaşı ve aksiyon:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da yapılacak zirvenin yalnızca iklim müzakeresi olmadığını; kıtalar arasında bir köprü, uygulama ve ortak dayanışma alanı olacağını vurguladı. Kurum, toplantıya 85 lider ve yaklaşık 1,5 milyon misafirin katılmasının beklendiğini belirterek, Türkiye'nin barışçıl diplomasisinin COP31'e ilham kaynağı olacağını ifade etti.

Kurum, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi' panelinde, Sıfır Atık Hareketi'nin hem ülke içindeki dönüşümü hem de küresel söyleme katkısını detaylandırdı. Hareketin, toplumdan kurumlara yayılan bir seferberlik olarak geri kazanım ve kaynak tasarrufu sağladığını aktardı.

sıfır atık hareketinin somut kazanımları:

Bakan Kurum, Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık hareketinin çıktıları hakkında şu rakamları paylaştı: geri kazanım oranı 2017'de yüzde 13 iken 2025'te yüzde 37'ye ulaştı; bu dönemde 90 milyon ton atık geri kazanıldı ve ekonomiye yaklaşık 365 milyar lira katkı sağlandı. Kurum ayrıca Depozitolu Ambalajlar Sistemi (DOA) ile bugüne kadar 520 milyon ambalajın ekonomiye yeniden kazandırıldığını vurguladı.

Bakan, Sıfır Atık anlayışının sadece yerel bir uygulama değil, Türkiye'nin sürdürülebilirlik odaklı iklim diplomasisinin temel çalışma dili olduğunu belirtti ve Emine Erdoğan'a bu çabalardaki liderliği için teşekkür etti.

cop31'de öncelikler ve uygulama odaklı yol haritası:

Kurum, COP31 için belirlenen üç temel ekseni Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon olarak sundu. Bu yaklaşımın, farklı iklim koşulları ve sorumluluk düzeylerine sahip ülkeleri dinlemeye, ortak iradeyi güçlendirmeye ve alınan kararları somut projelere dönüştürmeye odaklanacağını söyledi.

Uygulama öncelikleri arasında Sıfır Atık'ın merkezde olacağı, 2035'e kadar küresel belediye atık üretimindeki beklenen artışın en az yarı yarıya azaltılması hedefine destek verileceği yer alıyor. Benzer şekilde döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'te en az yüzde 15'e çıkarılması teşvik edilecek. Deniz ve kıyı koruması, gıda güvenliği için su ve toprak koruması ile iklime dayanıklı tarım uygulamaları da programda öne çıkan başlıklar arasında.

Şehirler ve altyapı odaklı çözüm platformları da planların bir parçası: Kurum, İLBANK tecrübesiyle geliştirilen SURFF aracılığıyla şehir projelerinin finansmana hazır hale getirilmesini; İklim Uygulama Köprüsü (BRİDGE) ile proje hazırlığı, teknik destek ve finansmana erişim noktalarının güçlendirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Enerji cephesinde ise elektrifikasyonun küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'te yüzde 35'e çıkarılması için iş birlikleri geliştirilecek ve yeşil sanayileşme teşvik edilecek.

Kurum, iklim krizinin aciliyetini de güçlü ifadelerle özetledi: 'İnsanlık ve doğa, dönüşü olmayan bir uçurumun kenarına doğru hızla ilerliyor.' Son günlerde Antalya'da yaşanan şiddetli yağış ve hortumdan dolayı kentteki hasara ve can kayıplarına (4 vatandaş) değinen Kurum, kayıplar için taziyelerini dile getirdi.

Antalya'da kurulacak her masanın, dünyanın bir yerindeki somut bir ihtiyaca çözüm üretmesini amaçladıklarını belirten Kurum, COP31 alanında 1,1 milyon metrekarelik alanda sergiler, konserler ve etkinliklerle misafirlere unutulmaz bir deneyim sunacaklarını söyledi. Kurum, 'ülkemizin barışçıl diplomasisi COP31'e ilham olacak' sözleriyle, diyalog yoluyla kurulan her masanın uzlaşıya ve eyleme dönüşeceği mesajını yineledi.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANTALYA'DA TÜRKİYE OLARAK BİR KEZ DAHA, KITALAR ARASINDA KÖPRÜ KURACAKLARINI, 85 LİDERİ, YAKLAŞIK 1,5 MİLYON MİSAFİRİ AĞIRLAYACAKLARINI İFADE EDEREK, "ÜLKEMİZİN BARIŞÇIL DİPLOMASİSİ COP31'E İLHAM OLACAK" DEDİ.