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Göreme'de peribacalarının silüeti bozuldu: dron görüntüleri değişimi ortaya koydu

Göreme’de peribacalarının bulunduğu alanda aşırı yağış sonrası kopan kaya parçalarının önceki ve yeni dron görüntüleri arasındaki değişim havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 08:04

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 08:28

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Göreme'de peribacalarının silüeti bozuldu: dron görüntüleri değişimi ortaya koydu

Göreme'de kaya kopuşu ve ilk tespitler

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişine yakın bir noktada dün saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, etkili olan aşırı yağış sonucu bir kaya kütlesinden kopan dev parçalar çevreye düştü. Olay bölgesinde meydana gelen çöküntü ve kayanın parçalanması, yerel dokunun görünür biçimde değişmesine neden oldu.

olay, can kaybı ve müdahale:

Yaşanan faciada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi, çevredeki alanlar güvenlik gerekçesiyle trafiğe ve ziyarete kapatıldı. Kurtarma ve hasar tespit çalışmaları ile birlikte uzman ekiplerin saha incelemeleri devam ediyor.

dron görüntüleri ne gösterdi:

Bölgeye ait eski ve yeni dron görüntülerinin karşılaştırılması, kopuşun etkisini net biçimde ortaya koydu. Önceki çekimlerde bütünlüğünü koruyan peribacaları ve kaya oluşumlarının bulunduğu alanda, olay sonrası büyük kaya parçalarının çevreye yayıldığı ve zeminde geniş bir enkaz alanının oluştuğu havadan kayıtlarla görüldü. Bu görüntüler, Kapadokya'nın milyonlarca yılda oluşan doğal mirasının ne kadar hassas bir yapıda olduğunu tekrar hatırlattı.

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Göreme Açık Hava Müzesi çevresindeki bu tür olaylar, bölgedeki doğal oluşumların korunması ve kaya yapılarının güvenliğinin önemini yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, risk altındaki alanların belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik incelemeler ve saha çalışmaları sürüyor; yetkililer, alanda yapılacak değerlendirmeler tamamlanana dek ziyaretçilere dikkatli olunması çağrısında bulundu.

KIŞ GÖRÜNTÜSÜ

KIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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