çalışmaların son aşaması tamamlanıyor:

Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesinin ortak yürüttüğü Kent Meydanı ve Cami Projesi'nde çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı. Proje; cami, kafeterya, kapalı otopark ve çeşitli sosyal alanları bir arada sunacak şekilde planlandı ve kısa süre içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Toplam 19 bin 381 metrekarelik alan üzerine kurulan meydan, ibadet işlevinin yanı sıra sosyal ve sportif donatılarıyla ilçe sakinlerine yeni bir buluşma noktası oluşturacak.

projenin ana bileşenleri ve alan düzeni:

Meydan ve çevresinde kafe, çocuk oyun alanları, tematik oyun alanı, kuru havuz, oturma ve dinlenme bölgeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile fitness alanları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor. Peyzaj içinde tek katlı olarak tasarlanmış, 406,73 metrekare kapalı alana sahip bir kafeterya da projede yer alıyor.

Bu düzenleme, farklı yaş gruplarına hitap eden aktiviteler ve dinlenme noktaları sağlayarak meydanın gün boyu kullanılmasını amaçlıyor.

cami tasarımı ve iç mekân düzenlemeleri:

Projenin kilit unsurlarından cami, Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Yapı; üç bodrum kat, zemin kat ve asma kattan oluşuyor ve toplam 10 bin 73,41 metrekare kapalı alana ile 1892,56 metrekare açık alana sahip.

Zemin katta 776 kişilik kapalı ibadet alanı bulunurken, birinci bodrum katta 4-6 yaş Kur'an kursu, fuaye, el sanatları atölyeleri, kitap kafe, abdesthaneler ve tuvaletler yer alıyor. Asma katta ise 141,37 metrekare büyüklüğünde kadınlar mahfili planlandı. Caminin avlusunda şadırvan ve taziye evi de projeye dahil edildi. İkinci ve üçüncü bodrum katları kapalı otopark olarak düzenlendi.

sosyal kullanım ve ulaşım entegrasyonu:

Meydanın sosyal alanları; çocuk oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness alanları ve dinlenme noktalarıyla çeşitlendirildi. Özellikle çocuk oyun alanlarının bulunduğu bölümün, Çayırova-Birlik Organize Sanayi Bölgesi Metro Hattı'na bağlı bir istasyona ev sahipliği yapması planlandığından, bu bölümün metro çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılması öngörülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çayırova'nın ibadet, sosyal yaşam ve rekreasyon ihtiyaçlarına yanıt veren, kent merkezinde yeni bir buluşma ve yaşayan alan oluşması amaçlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ÇAYIROVA BELEDİYESİNİN İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN KENT MEYDANI VE CAMİ PROJESİ'NDE ÇALIŞMALARIN YÜZDE 98'İ TAMAMLANDI.