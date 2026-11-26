Datça siyasetinde ani kayıp: meclis üyesi Bekir Çümen vefat etti

olayın gerçekleşme şekli:

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Datça ilçesinde belediye meclis üyesi Bekir Çümen, akşam saatlerinde kendisine ait otelde hareketsiz halde bulundu. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonrası:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çümen, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler ve tedaviye rağmen Çümen'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ani vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı.

Olayla ilgili yetkililerden gelen bilgiler sınırlı olup, gelişmeler hakkında resmi açıklama bekleniyor. Cenaze işlemleri ve törenle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ BEKİR ÇÜMEN, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.