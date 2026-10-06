Çekmeköy'de araçta ölü bulunan kişi fon soruşturmasında adı geçen A.E.B. olarak tespit edildi

Olayın yaşandığı yer ve keşif:

Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında yol kenarında park halinde bir araç içinde hareketsiz bir kişi olduğu görülmesi üzerine çevredekiler durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kişinin silahla vurulmuş olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kişinin kimliği ve soruşturma:

Polis ekipleri tarafından cesedin 46 yaşındaki A.E.B.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde bir silah bulunduğu bildirildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İddialara göre hayatını kaybeden kişinin adı daha önce yürütülen bir fon soruşturması kapsamında anılmıştı; emniyet bu bağlantıyı da değerlendiriyor ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Fon soruşturmasında adı geçiyordu, Çekmeköy'de araçta ölü bulundu