Cemal Gürsel’de modern park tamamlandı, sonraki etapta spor sahaları hedefleniyor

yeşilyurt’ta park yenileme çalışması tamamlandı:

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan parkı baştan sona yenileyerek daha modern, estetik ve konforlu bir görünüm kazandırdı. Yapılan çalışmalarda oyun grupları yenilenmiş, tartan zemin serimi gerçekleştirilmiş ve sosyal donatı alanlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Aynı zamanda çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla park, mahalle sakinlerinin kullanımına yeniden açıldı.

yenilemenin kapsamı:

Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü park ve yeşil alan yenileme programının bir parçası olarak Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki parkta kapsamlı bir müdahale gerçekleştirdi. Alandaki mevcut sorunlar giderilerek güvenli ve erişilebilir alanlar oluşturmak hedeflendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede tamamladığı çalışmalar, mekanı hem görsel hem de fonksiyonel açıdan yeniledi. Parkta oyun alanları, yürüyüş ve dinlenme alanları ile çevre düzenlemeleri ön plana çıktı.

mahalleden ve belediyeden değerlendirmeler:

Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Gazi Yılmaz, parkın yenilenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Muhtar Gazi Yılmaz, parkta daha önce ciddi eksiklikler olduğunu, taleplerin iletilmesinin ardından ekiplerin kısa sürede müdahale ederek mahalleye yakışır bir alan kazandırdığını belirtti ve Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit ile emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise ilçenin farklı bölgelerinde yeni yaşam alanları oluşturulmasına ve mevcut parkların modernize edilmesine önem verdiklerini vurguladı. Başkan Geçit, Cemal Gürsel Mahallesi için yapılan çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde yeni yaşam alanlarının oluşturulmasına, mevcut parklarımızın ise modernize edilerek vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve nitelikli ortamlarda vakit geçirmesine büyük önem veriyoruz. Cemal Gürsel Mahallemizde bulunan park alanımızı da baştan aşağı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduk. Parkımızda oyun alanlarını yeniledik, tartan zemin çalışmalarını gerçekleştirdik ve çevre düzenlemelerini yaptık. Önümüzdeki etaplarda buraya daha fonksiyonel bir futbol ve basketbol sahası da kazandıracağız. Cemal Gürsel Mahallemiz merkezi konumuyla önemli mahallelerimizden bir tanesi. Buradaki ihtiyaçları etaplar halinde ele alarak mahallemizin eksikliklerini gidermeye devam edeceğiz. Çalışmaları titizlikle yürüten Belediye Başkan Yardımcımız Erkan Dikenli’ye, Park ve Bahçeler Müdürümüz Ömer Kamış’a, mesai arkadaşlarımıza ve çalışmalar sürecinde ekiplerimize destek veren Mahalle Muhtarımız Gazi Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Yenilenen park alanımızın Cemal Gürsel Mahallemize ve tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum

Belediye yetkilileri, yenileme çalışmalarının ardından bölgedeki sosyal yaşamın canlanmasını, çocukların güvenli oyun alanlarına kavuşmasını ve mahalle sakinlerinin daha nitelikli kamusal mekanlarda vakit geçirebilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca önümüzdeki etaplarda planlanan spor sahalarıyla alanın çok amaçlı kullanımının artırılması amaçlanıyor.

YEŞİLYURT’TA PARKLAR YENİLENİYOR, MAHALLELER GÜZELLEŞİYOR