Şehzadeler kırsal meydanlarını yenileyerek yaşam alanlarını canlandırıyor

Şehzadeler'de kırsal meydan düzenlemesi

Şehzadeler Belediyesi ekipleri Karayenice Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma ile mahalle meydanını daha modern ve kullanışlı hale getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen düzenlemede öncelik, vatandaşların günlük kullanım rahatlığı ve alanın estetik görünümü oldu.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler alanda ot biçme ve cüruf serme işlemlerini tamamladı. Yapılan müdahale, meydanın zemini ve çevre düzeni bakımından daha temiz ve düzenli bir görünüm kazanmasını sağladı. Uygulama, bakım-onarım odaklı kısa vadeli müdahalelerle alanın kullanım ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Mahalle halkının tepkisi ve geleceğe yönelik planlar:

Karayenice sakinleri yapılan düzenlemeden memnun olduklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçenin her noktasına eşit hizmet götürme prensibiyle bu tür çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki kırsal mahallelerde benzer yenileme çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Bu yaklaşım, kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmaya ve kamusal kullanım alanlarını korunur hale getirmeye odaklanıyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, KARAYENİCE MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MEYDAN DÜZENLEMESİYLE ALANI DAHA MODERN VE KULLANIŞLI HALE GETİRDİ. ÇALIŞMA KAPSAMINDA OT BİÇME VE CÜRUF SERME İŞLEMLERİ YAPILDI.