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Samandere köyü yolunda kutu menfezlerle tahliye kapasitesi artırıldı

Düzce İl Özel İdaresi, Samandere Köyü'nde bozulan 3 binlik boru yerine dört adet 5-3 bin ölçüsünde kutu menfez yerleştirip tahliye kapasitesini artırdı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Samandere köyü yolunda kutu menfezlerle tahliye kapasitesi artırıldı

Samandere köyünde altyapı müdahalesi

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Samandere Köyü ana yolunda aşırı yağışların yol altyapısında oluşturduğu olumsuzluğu gidermek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle işlevini kaybeden 3 binlik boru kaldırılarak yerine dört adet 5-3 bin ölçüsünde kutu menfez yerleştirildi. Bu müdahaleyle suyun geçiş kesiti genişletildi ve altyapının taşıma kapasitesi artırıldı.

Teknik uygulama detayları:

Çalışma kapsamında yeni menfezlerin yerleştirilmesiyle toplam 6 metre genişliğinde yol geçişi oluşturuldu. Kutu menfezlerin montajı ve bağlantı düzenlemeleri ile yağmur suyunun daha kontrollü akışı hedeflendi; bu sayede tıkanma ve erozyon risklerinin azalması amaçlanıyor.

Beklenen sonuçlar ve yol güvenliği:

Yeni menfezlerin devreye alınmasıyla yağmur sularının daha güvenli ve kontrollü şekilde tahliye edilmesi, yol geçiş güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yapılan çalışma, Samandere Köyü ana yolunda hizmet sürekliliğinin korunmasına yönelik önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, SAMANDERE KÖYÜ ANA YOLUNDA AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE İŞLEVİNİ KAYBEDEN...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, SAMANDERE KÖYÜ ANA YOLUNDA AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE İŞLEVİNİ KAYBEDEN BORUNUN YERİNE 4 ADET KUTU MENFEZ YERLEŞTİRDİ. ÇALIŞMAYLA SU TAHLİYE KAPASİTESİ ARTIRILIRKEN, 6 METRE GENİŞLİĞİNDE YOL GEÇİŞİ SAĞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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