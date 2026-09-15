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Çene kaybı implantı engellemiyor: doğru yöntemlerle tedavi mümkün

Medicana Samsun'dan Dt. Osman Kılıç, çene kemiği erimesinin augmentasyon ve sinüs yükseltme ile aşılabildiğini, implant yapılabildiğini söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çene kaybı implantı engellemiyor: doğru yöntemlerle tedavi mümkün

çene kemiği erimesi implantla aşılabiliyor:

Medicana International Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dt. Osman Kılıç, çene kemiği erimesinin tek başına implant tedavisine engel oluşturmadığını belirtti. Uzun süre dişsiz kalmaya bağlı gelişen kemik kayıplarının çoğunlukla kemik augmentasyon teknikleri ile giderilebildiğini ve yeterli kemik sağlandığında implant uygulamalarının mümkün olduğunu vurguladı.

Dt. Kılıç, üst çenenin arka bölgelerinde sık uygulanan sinüs yükseltme yöntemlerinin hem açık hem kapalı tekniklerle gerçekleştirilebildiğini, uygun durumlarda aynı seansta implant yerleştirilebildiğini anlattı. Bazı vakalarda öncelikle kemik tozu uygulaması yapıldığını ve sonrasında 4–6 aylık bekleme sürecinden sonra implantın yerleştirildiğini söyledi.

Ayrıca birçok olguda implant tedavisi ile kemik onarımının eş zamanlı yapılabildiğini; bu durumda implantın kemikleşmesi için genelde 3 aylık bir bekleme sürecine girildiğini ifade etti. Dt. Kılıç, özellikle yaşlanma veya uzun süreli dişsizlik nedeniyle oluşan kemik yetersizliklerinin büyük oranda tedavi edilebildiğini belirtti.

20 yaş dişleri değerlendirmesi:

Dt. Kılıç, her 20 yaş dişinin otomatik olarak çekilmediğini; bu dişlerin gömülü, yarı gömülü veya tamamen sürmüş olabileceğini anlattı. Doğru pozisyonda olan ve yan dişlere zarar vermeyen 20 yaş dişlerinin takip edilebildiğini, ancak temizlenmesinin zor olması ve komşu dişe zarar verme riskinin artmasının çekim gerekçesi olabileceğini söyledi.

Gömülü ve sinirle ilişkili 20 yaş dişlerinde sinir hasarı riski bulunduğunu; bu nedenle tanı ve tedavi planlamasının uzman hekim tarafından üç boyutlu tomografi eşliğinde yapılması gerektiğini vurguladı. Kılıç, 20 yaş dişlerinin mine kalitesinin zaman zaman daha düşük olabildiğini, dolgu veya kanal tedavisi gibi girişimlerde başarı oranının nispeten düşük kaldığını belirterek birçok durumda 7 numaralı dişi korumak adına 20 yaş dişinin çekildiğini kaydetti.

Sonuç olarak Dt. Osman Kılıç, çene kemiği erimesi ve 20 yaş dişleriyle ilgili kararların hastanın ağız hijyeni, dişlerin pozisyonu ve üç boyutlu değerlendirmeler dikkate alınarak bireyselleştirildiğini, düzenli kontroller ve uzman planlaması ile başarılı implant uygulamalarının mümkün olduğunu söyledi.

ÇENE KEMİĞİ ERİMESİNİN İMPLANT TEDAVİSİNE ENGEL OLMADIĞINI BELİRTEN DİŞ TABİBİ OSMAN KILIÇ, UYGUN...

ÇENE KEMİĞİ ERİMESİNİN İMPLANT TEDAVİSİNE ENGEL OLMADIĞINI BELİRTEN DİŞ TABİBİ OSMAN KILIÇ, UYGUN TEDAVİ YÖNTEMLERİYLE ERİYEN BÖLGELERDE YENİDEN KEMİK OLUŞTURULABİLDİĞİNİ VE BİRÇOK HASTAYA İMPLANT UYGULANABİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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