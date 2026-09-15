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Yürüyen merdivenler yenileniyor: Kocaeli üst geçitlerinde 10 ünite elden geçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dört üst geçitte toplam 10 yürüyen merdivenin mekanik, elektrik ve güvenlik aksamlarını yenileyerek güvenliği artırıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yürüyen merdivenler yenileniyor: Kocaeli üst geçitlerinde 10 ünite elden geçecek

Bakım çalışmaları Necmettin Erbakan Üst Geçidi'nde başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenlerde kapsamlı bakım ve revizyon çalışması başlattı. Proje dört farklı noktada yürütülecek ve toplam 10 yürüyen merdivenin mekanik, elektrik ve güvenlik altyapısı baştan sona elden geçirilecek.

Çalışmaların ilk etabı, Necmettin Erbakan Üst Geçidi'nin kuzey bölümünde başladı. Üst geçidin kuzeyindeki iniş ve çıkış yönlerinde hizmet veren 2 yürüyen merdivenin kapsamlı bakımı program dahilinde sürdürülecek ve bu bölümdeki işlerin 10 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar sırasında bakım programına göre ilgili merdivenler geçici olarak kullanıma kapatılacak.

Revizyonun kapsamı:

Revizyon kapsamında yürüyen merdivenler kontrollü şekilde sökülerek basamak, tarak, zincir, motor, redüktör, fren sistemi, tahrik ünitesi ve korkuluk bantları detaylı şekilde incelenecek. Kullanım ömrünü tamamlamış veya yıpranan parçalar yenileriyle değiştirilecek, elektrik panoları ve güvenlik sistemleri yenilenerek sensörler ve emniyet elemanları test edilecek.

Bakım ve montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürüyen merdivenler için deneme sürüşleri yapılacak; gerekli güvenlik kontrolleri tamamlanan üniteler tekrar vatandaşların kullanımına açılacak. Bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her aşamada teknik kontrolleri titizlikle yürütecek.

Çalışma programı ve vatandaş bilgilendirmesi:

Projede Necmettin Erbakan Üst Geçidi kuzey bölümünün ardından diğer noktalarda da revizyonlar gerçekleştirilecek. Umuttepe Hastanesi'ndeki iniş ve çıkış yönündeki 2 yürüyen merdiven için çalışmaların 14 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Ayrıca Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi'ndeki 2, Necmettin Erbakan üst geçidi güney bölümündeki 2 ve Mimar Sinan Üst Geçidi'nin orta bölümündeki 2 yürüyen merdivende ağır bakım, onarım ve pano revizyonu yapılacak.

Büyükşehir ekipleri, bakım sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma takvimi ve geçici kullanım kısıtlamarıyla ilgili yönlendirmeleri sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte üst geçitlerdeki yürüyen merdivenlerin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

KOCAELİ’DE ÜST GEÇİTLERDE BULUNAN YÜRÜYEN MERDİVENLERDE KAPSAMLI BAKIM VE REVİZYON ÇALIŞMASI...

KOCAELİ’DE ÜST GEÇİTLERDE BULUNAN YÜRÜYEN MERDİVENLERDE KAPSAMLI BAKIM VE REVİZYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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