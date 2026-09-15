Dolar 48,6342 +0,02%
Euro 56,1604 +0,04%
Bist 14.012,57 -1,57%
Altın Gram 6.758,61 -0,68%
EUR/USD 1,1543 -0,12%
Brent Petrol 101,27 +0,28%
--°

Sahada atılım: Kayseri Ticaret Borsası jeotermal seracılık ve proje vizyonunu sergiledi

Kayseri Ticaret Borsası, jeotermal sera birinci etap altyapısını inceledi ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırlayarak projelerini anlattı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sahada atılım: Kayseri Ticaret Borsası jeotermal seracılık ve proje vizyonunu sergiledi

Kayseri Ticaret Borsası yatırımlarını yerinde gösterdi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), tarım ve hayvancılık alanında sürdürdüğü saha yatırımlarını iki üst düzey ziyaretle gözler önüne serdi. Kurum; üretim, istihdam ve ihracat odaklı projelerinin somutlaştığı Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi ile kurum içi kapasitesini ulusal düzeyde tanıttı.

Jeotermal serada birinci etap altyapı incelendi:

Önceki gün Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız projenin birinci etap altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yıldız, birinci etap altyapısının kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken projenin Kayseri ve Türkiye tarımı açısından taşıdığı önemi vurguladı. Proje, jeotermal seracılığı ve modern tarımsal üretimi destekleyerek şehirde üretimi artırmayı, yeni istihdam alanları oluşturmayı ve ihracata katkı sağlamayı hedefliyor.

Ulusal düzeyde takdir ve destek:

Bu incelemenin ardından KTB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırladı. Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası’nın yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'tan bilgi aldı ve ortaya konulan vizyondan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hisarcıklıoğlu, kurum için "altı yıldızlı bir borsa" ve "proje fabrikası" tanımlamalarını kullanarak sunulan hizmetlerin birçok uluslararası oda ve borsanın bile üzerinde olduğunu belirtti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermediklerini, şehrin ve ülkenin geleceğine yön verecek projeler geliştirdiklerini vurguladı. Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsası (KTB) olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyor, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek projeler üretiyoruz. Akreditasyon değerlendirmelerinde Türkiye genelindeki tüm oda ve borsalar arasında 5'inci, ticaret borsaları arasında ise 2'inci sırada yer almamız; kurumsal yapımızın ve hizmet kalitemizin en somut göstergesidir. Sera Organize Tarım Bölgemizden AR-GE Merkezimize, laboratuvarlarımızdan üreticilerimize sunduğumuz hizmetlere kadar her çalışmamızın merkezinde üretim ve kalkınma bulunmaktadır. Başkanımızın hizmet anlayışımız ve yeni projelerimizden duyduğu memnuniyet bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağıdır. Bu başarılarla yetinmeden Kayseri’miz için üretmeye, geliştirmeye ve ülkemize örnek olacak yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Peş peşe gerçekleşen ziyaretler, Kayseri Ticaret Borsası’nın saha yatırımlarındaki hızını, kurumsal hizmet kalitesini ve güçlü proje vizyonunu bir kez daha teyit etti. KTB, seracılık, AR-GE merkezleri ve laboratuvar altyapısı ile Kayseri’nin tarımsal geleceğine katkı sağlamayı ve bölgeyi modern tarımda örnek merkezlerden biri hâline getirmeyi amaçlıyor.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB); TARIM VE HAYVANCILIĞA DEĞER KATAN YATIRIMLARI İLE ÖRNEK KURUMSAL...

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB); TARIM VE HAYVANCILIĞA DEĞER KATAN YATIRIMLARI İLE ÖRNEK KURUMSAL HİZMET ANLAYIŞINI TAÇLANDIRAN İKİ ÖNEMLİ ZİYARETE PEŞ PEŞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çocuklarda döküntünün arkasındaki gerçek: alerji her zaman suçlu değil
images

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı
images

Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu
images

Çamlık'ta konforlu ulaşım için adım adım yenileme: Tamer Mandalinci sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul Fatih'te işhanındaki döviz bürosunda silahlı çatışma: iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Demirci'nin 138 yıllık figan-i efendi eriği kadın emeğiyle dört günde kurutulup yıl boyu pazarlanıyor

Kaymakam adaylarıyla buluştu: Bakan Güler kursa katıldı

Kartal'da yeni dönem: HDI Sigorta Spor Salonu voleybolun evini güçlendiriyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi