Coğrafi avantajlarıyla Türkiye 1.800 uçaklık talebi öne çıkarıyor

Airbus’ın yayımladığı Küresel Pazar Tahmini (GMF) raporu, Avrupa ve BDT bölgesinin önümüzdeki 20 yılda havacılık kapasitesinde hem büyüme hem de kapsamlı bir filo yenileme ihtiyacı yaşayacağını gösteriyor. Raporda, bölgedeki toplam yeni yolcu uçağı ihtiyacının 8 bin 190 olarak öngörüldüğü; bunun 6 bin 690ının tek koridorlu, 1 bin 500ünün ise geniş gövdeli uçaklar olacağı belirtiliyor.

Büyüme ve yenilemenin iki yönlü etkisi:

Airbus analizleri, bu uçakların 3 bin 600 adedinin pazar büyümesinden doğacak talebi karşılarken, kalan 4 bin 590 adedinin filolardaki daha eski ve verimsiz uçakların yenilenmesi için kullanılacağını ortaya koyuyor. Bölgedeki filo yenilenme hızının artmasıyla birlikte yeni nesil uçak oranının bölgesel seviyede hızla yükseleceği öngörülüyor.

Talebi şekillendiren başlıca dinamikler:

Rapor, bölgedeki orta sınıf nüfusunun 20 milyon artarak 790 milyona ulaşmasının ve yıllık seyahat eğiliminin kişi başı 1,4 uçuştan 2,4 uçağa çıkmasının talep artışında belirleyici olacağını vurguluyor. Ayrıca jeopolitik gerilimler, gecikmeli faiz etkileri ve yüksek enerji maliyetlerine rağmen Avrupa ve BDT’nin Çin’in ardından küresel ölçekte en yüksek yeni uçak ihtiyacı talebini koruduğu not ediliyor.

Airbus Pazar Analizi ve Tahminleri Başkan Yardımcısı Antonio da Costa ise konuyla ilgili olarak, 'Süregelen jeopolitik gerilimlere, faiz artışlarının gecikmeli etkilerine ve yüksek enerji maliyetlerine rağmen Avrupa ve BDT, ihtiyaç duyulan yeni yolcu uçağı sayısı bakımından Çin’in hemen ardından üst sıradaki yerini koruyor. Yeni merkezlerin ortaya çıkması, artan turizm ve stratejik konumların etkisiyle hava yolu şirketleri filolarını genişletip modernleştirirken, daha verimli ve sürdürülebilir hava taşımacılığına geçişe de öncülük ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca, bölgedeki filo dönüşüm hızına ilişkin çarpıcı bir gösterge yer alıyor: 2025’te filodaki yeni nesil uçak oranının %36 olduğu; bu oranın 2035’e kadar %82ye ulaşmasının beklendiği ve bunun küresel ölçekte en hızlı filo modernizasyonlarından biri olduğuna dikkat çekiliyor. Bu dönüşümün yakıt verimliliği, operasyonel performans ve emisyon azaltımında önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulanıyor.

Türkiye'nin özel konumu ve beklentiler:

Airbus GMF, Türkiye’yi bölgenin en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak değerlendiriyor ve önümüzdeki 20 yılda ülkenin 1 bin 800 yeni yolcu uçağına ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin bölge toplamına katkısının yaklaşık %20 seviyesinde olması bekleniyor.

Raporda Türkiye’ye ilişkin dikkat çekilen başlıca noktalar arasında, yolcu başına düşen yıllık uçuş sayısının önümüzdeki 20 yılda üç katına çıkarak 3,1e ulaşması ve bölge ortalaması olan 2,4ü geride bırakması; ayrıca ülkenin 60’tan fazla başkente 4 saatlik uçuş menzili içinde yer almasının kısa, orta ve ultra uzun menzilli küresel transfer taleplerini beslemesi yer alıyor.

Yüksek teknolojili tesislere yapılan yatırımların Türkiye’yi sınır ötesi e-ticaret ve hava kargo alanında öne çıkaran başka bir unsur olduğuna işaret edilen raporda, artan altyapı ve lojistik kapasitesinin saha talebini destekleyeceği vurgulanıyor.

Sonuç olarak Airbus’ın GMF tahminleri, hem bölgesel büyüme hem de hızlanan filo yenilemesi ekseninde Avrupa ve BDT pazarının önümüzdeki iki dekada önemli bir tedarik ihtiyacı oluşturacağını; Türkiye’nin ise coğrafi avantajı ve yatırım eğilimleriyle bu talepte belirgin bir pay alacağının sinyalini veriyor.

AİRBUS’IN KÜRESEL PAZAR TAHMİNİ (GMF) ARAŞTIRMASINA GÖRE, AVRUPA VE BDT BÖLGESİNDE ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILDA 8 BİN 190 YENİ YOLCU UÇAĞINA İHTİYAÇ DUYULACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR. ARAŞTIRMADA, TÜRKİYE’NİN İSE AYNI DÖNEMDE BİN 800 YENİ YOLCU UÇAĞINA İHTİYAÇ DUYACAĞI TAHMİN EDİLİYOR. (AİRBUS EKİBİ)