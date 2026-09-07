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Cep telefonuna kaydettikleriyle Erzin'de vurulan genç kadın 1 ay sonra yaşamını yitirdi

Hatay Erzin'de 6 Ağustos'ta banyoda göğsünden vurulan 24 yaşındaki N.O, cep telefonuna kaydettiği görüntüler sonrası yoğun bakımda 1 ayda hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cep telefonuna kaydettikleriyle Erzin'de vurulan genç kadın 1 ay sonra yaşamını yitirdi

Cep telefonuna kaydettikleriyle Erzin'de vurulan genç kadın 1 ay sonra yaşamını yitirdi

Hatay'ın Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi'nde 6 Ağustos tarihinde bir evde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki N.O. banyoda göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olayın yaşandığı evin, uzman çavuş M.A.'ya ait olduğu belirtildi.

Polisin incelemesi:

Emniyet ekiplerinin yaptığı ön incelemede, genç kadının olay anlarını cep telefonuyla kayıt altına aldığı tespit edildi. Polis, görüntüler doğrultusunda intihar girişiminde bulunduğu değerlendirmesinde bulundu ve olayda kullanılan silahın uzman çavuş M.A.'ya ait beylik tabancası olduğu kaydedildi.

Tıbbi müdahale ve son durum:

Durumu ağır olan N.O. yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yoğun bakımda verilen tıbbi mücadeleye rağmen 1 ay süren tedavi ve izleme döneminin ardından genç kadın yaşamını yitirdi.

ARŞİV OLAY YERİ

ARŞİV OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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