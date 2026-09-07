Cep telefonuna kaydettikleriyle Erzin'de vurulan genç kadın 1 ay sonra yaşamını yitirdi

Hatay'ın Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi'nde 6 Ağustos tarihinde bir evde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki N.O. banyoda göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olayın yaşandığı evin, uzman çavuş M.A.'ya ait olduğu belirtildi.

Polisin incelemesi:

Emniyet ekiplerinin yaptığı ön incelemede, genç kadının olay anlarını cep telefonuyla kayıt altına aldığı tespit edildi. Polis, görüntüler doğrultusunda intihar girişiminde bulunduğu değerlendirmesinde bulundu ve olayda kullanılan silahın uzman çavuş M.A.'ya ait beylik tabancası olduğu kaydedildi.

Tıbbi müdahale ve son durum:

Durumu ağır olan N.O. yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yoğun bakımda verilen tıbbi mücadeleye rağmen 1 ay süren tedavi ve izleme döneminin ardından genç kadın yaşamını yitirdi.

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