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Çerkezköy'de ahırdan kaçan büyükbaşın çarpması çevre yolunda zincirleme kazaya yol açtı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ahırdan kaçan büyükbaşın bir kamyonla çarpışması, 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kazaya yol açtı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çerkezköy'de ahırdan kaçan büyükbaşın çarpması çevre yolunda zincirleme kazaya yol açtı

Çerkezköy'de ahırdan kaçan büyükbaş çevre yolunda zincirleme kazaya neden oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir ahırdan kaçan büyükbaş hayvanın çevre yoluna çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Olayda araçlarda maddi hasar oluştu, büyükbaş hayvan olay yerinde telef oldu.

Kaza anı ve oluşan hasar:

Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanın yola çıkmasının ardından bir kamyonun hayvana çarpmasıyla olay başladı. Çarpmanın etkisiyle toplam 4 araç birbirine karıştı ve kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sırasında sürücü veya yolculara ilişkin yeni bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

polis incelemesi ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yetkililer, kaza yerinde inceleme yaparak olayın seyrini, hayvanın nasıl kaçtığını ve sorumlulukla ilgili tespitleri kayda geçiriyor. Soruşturma sürüyor ve yetkililer gerekli işlemleri yürütüyor.

Olayın ardından trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı, bölgedeki sürücülerin dikkatli olması için uyarıldığı bildirildi.

TEKİRDAĞ&#039;IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE AHIRDAN KAÇIP ÇEVRE YOLUNA ÇIKAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN ZİNCİRLEME KAZAYA...

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE AHIRDAN KAÇIP ÇEVRE YOLUNA ÇIKAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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