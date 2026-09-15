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Avrupa turundaki Fransız turistin motosikleti yol kenarındaki koyunlara çarptı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde Avrupa turundaki Fransız turistin motosikleti yol kenarındaki koyunlara çarpıp devrildi; sürücü yaralandı, 3 koyun telef oldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Avrupa turundaki Fransız turistin motosikleti yol kenarındaki koyunlara çarptı

Kaza ve olay yeri bilgileri:

Dün saat 19.30 sıralarında Burdur’un Yeşilova ilçesi Harmanlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Avrupa turunda olduğu belirtilen Fransa vatandaşı Laura Charlotte Cecile Vobbman idaresindeki HK 423 HJ plakalı motosiklet, yol kenarında otlayan koyunlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, Vobbman yola savruldu.

Çarpışma sonucu bölgedeki bazı hayvanların öldüğü bildirildi; olay yerinde yapılan tespitlere göre 3 koyun telef oldu.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan ekipler, Vobbman’ın her iki el bileğinde kırık tespit etti. Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın oluş şekli ve hayvanların yol kenarında otluyor olması, yetkililerin incelemeye aldığı konular arasında yer aldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BURDUR’UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDE OLAN FRANSIZ TURİST, YOL KENARINDA...

BURDUR’UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDE OLAN FRANSIZ TURİST, YOL KENARINDA OTLAYAN KOYUNLARA ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, 3 KOYUN TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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