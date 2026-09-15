Dolar 48,6351 +0,02%
Euro 56,1448 +0,01%
Bist 13.986,16 -1,75%
Altın Gram 6.750,61 -0,80%
EUR/USD 1,1538 -0,16%
Brent Petrol 101,81 +0,81%
--°

Hukukun öngörülebilirliği yatırımın garantisidir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DEİK toplantısında hukuki öngörülebilirliğin ve güven veren yargının güçlü, sürdürülebilir bir ekonomi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:13

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Hukukun öngörülebilirliği yatırımın garantisidir

Adalet ve ekonomi buluşması:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısında DEİK yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. DEİK Genel Merkezindeki görüşmede Bakan Gürlek, Türkiye ekonomisi, yatırım ortamı ve yargı alanındaki düzenlemeler ile uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda DEİK'in Türk iş dünyasının küresel görünürlüğünü artırmadaki rolüne dikkat çekildi.

hukukun yatırım güvenine katkısı:

Bakan Gürlek, ülkelerin gücünün artık yalnızca siyasi ve askeri kapasiteyle ölçülmediğini; üretim, ticaret hacmi ve ekonomi bağlarının eşit derecede belirleyici olduğunu belirtti. Bölgesel jeopolitik avantajların ekonomik kazanımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, devletin açtığı kapıların ticaret ve yatırımla kalıcı hale gelmesinde iş dünyasının kilit rol oynadığını ifade etti. 'Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir.'

Bakan ayrıca günümüz mücadelelerinin sadece askeri veya siyasi değil, ticaret, enerji, teknoloji ve finans eksenlerinde de sürdüğüne dikkat çekti ve 'Ekonomik bağımsızlık milli bağımsızlıktan ayrılmaz' diyerek ekonomik gücün siyasi karar alma iradesini desteklediğini aktardı.

yargı reformları ve uygulama adımları:

Gürlek, reel ekonominin üzerindeki geçmiş mevzuat yükleri ve hukuki boşlukların tek tek kaldırılmasının bakanlığın öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Ticaret mahkemelerinin İstanbul'da tek çatı altında toplanması, istinaf kapasitesinin artırılması ve iş davalarına bakan yeni dairelerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde kurulması gibi düzenlemelerle işlem sürelerinin kısaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

UYAP üzerinden dava açıldığı anda dosyanın öngörülen tamamlanma süresinin belirlendiğini, hâkimlerin bu hedef süreleri tutturmasına yönelik denetimin artırıldığını ve sürelerin hâkimin kendisinden kaynaklanan sebeplerle aşılması hâlinde idari ve disiplin süreçlerinin işletileceğini aktaran Bakan Gürlek, mahkemelerdeki dosya ve personel yoğunluğunun teknolojik imkanlarla takip edildiğini ifade etti.

Bilirkişilik sistemine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yürütüldüğünü; hâkimin hukuki değerlendirmeyi bilirkişiye bırakamayacağını, bilirkişiye yalnızca teknik uzmanlık gerektiren hususlarda başvurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca arabuluculuk sisteminin dava yükünü azaltmada önemli bir başarı sağladığını belirterek bazı uyuşmazlık türlerinin arabuluculuk kapsamına alınması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarına ilişkin yürütülen çalışmaları hatırlatan Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 29 Mayıs 2026'da Tahkim Daire Başkanlığı kurulduğunu anımsattı ve uluslararası tahkim mekanizmalarının etkinliğini artırmaya yönelik hukuk diplomasisi kanallarının geliştirildiğini söyledi.

ekonomiyi tehdit eden yapılarla mücadele ve istişarenin önemi:

Yargının, ekonomik hayatı tehdit eden çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadelesini sürdüreceğini belirten Gürlek, 'Ekonomimizi zehirleyen çıkar amaçlı suç örgütü yapılanmalarıyla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Üretenin, yatırım yapanın ve istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarla çıkan yapılara karşı kararlı bir duruşun gerekliliğine işaret etti.

Bakanlık olarak yasal düzenlemeleri eksiksiz ve işlevsel hale getirme, iç ve dış hukuk güvencelerini sağlayan çerçeveler oluşturma ve çağın ihtiyaçlarına uygun mevzuat geliştirme hedefinin sürdüğünü belirten Gürlek, iş dünyasının sahadaki tecrübelerinin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamasının önemine dikkat çekti. İstişareyi daha güçlü bir hukuk ve yatırım ortamının vazgeçilmez unsuru olarak nitelendirdi.

Son olarak Bakan Gürlek, devletin tüm kurumlarıyla üreten, yatırım yapan, ihracat gerçekleştiren ve istihdam sağlayan iş dünyasının yanında olduğunu vurguladı. DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerileri dinlendi.

BAKAN GÜRLEK, DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DEİK YÖNETİM...

BAKAN GÜRLEK, DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DEİK YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'ye adalet yatırımları hizmet ağını genişletme kararlılığı
images

Merz, parti yönetiminden güvenoyu isteyerek siyasi kaderini belirleyecek
images

Eş-Şara, Şam'ın yeniden yapılanmasını ve 2027 ekonomik hedefini açıkladı
images

Bakan Göktaş Denizli'de evlilik kredisinden yararlanan çiftin nikahını kıyacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı

Kayseri'ye adalet yatırımları hizmet ağını genişletme kararlılığı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi